Swifties zorgen voor topdrukte bij Arnie Merch voor verkoop merchandise Taylor Swift

De komende dagen gaat de droom van vele Taylor Swift-fans in vervulling: hun idool treedt donderdag, vrijdag en zaterdag op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Sinds woensdag is de merchandise van Taylor Swift verkrijgbaar bij het verkooppunt net buiten de ArenA en dat zorgt voor topdrukte bij Arnie Merch, het bedrijf dat de verkoop van de merchandise organiseert. Dat laat Arnoud Maas, eigenaar van Arnie Merch, weten aan De Ondernemer.

In de afgelopen vierentwintig uur liet Maas al vier volle trucks met merchandise naar het verkooppunt komen. Als deze items op zijn, komen er weer nieuwe. Op woensdag en donderdag ervaart Maas een topdrukte bij het verkooppunt. “Swifties slaan soms flink in. Eentje mocht 335 euro aftikken voor onder meer een trui, meerdere t-shirts, een tas en armbandjes.” De prijzen van de items liggen tussen de 35 en 80 euro.

Over de omzet deelt Maas geen uitspraken met De Ondernemer. Volgens hem gaat het grootste deel van de omzet gewoon naar Taylor Swift zelf en verdient de ArenA er ook nog wat aan. “Het is goede business.”

De enorme Swifties-belangstelling zorgt er ook voor dat Maas veel meer personeel moest inhuren. Zo zijn er de komende dagen 170 mensen aan het werk in en buiten het Amsterdamse stadion. Normaliter heeft het bedrijf zo’n 80 mensen in dienst.