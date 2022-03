Sycamore overweegt overnamebod op Ted Baker

Sycamore Partners Management L.P. overweegt een overnamebod te doen op Ted Baker, zo maken beide bedrijven bekend door middel van een statement. De bedrijven reageren hiermee op de mediaberichten van afgelopen dagen waarbij een mogelijk overnamebod genoemd wordt.

Zowel Sycamore als Ted Baker geven aan dat er geen zekerheid is dat een bod gedaan zal worden. Sycamore moet voor 15 april vijf uur ‘s middags meer informatie geven. Het bedrijf moet voor dat moment duidelijk maken dat het een intentie heeft een bod te doen op Ted Baker, of dat het deze intentie juist niet heeft.

Ted Baker Plc presenteerde in 2020 een transformatieplan nadat het bedrijf in het rood dook. CEO Rachel Osborne meldde afgelopen februari dat het bedrijf goede vooruitgang boekt met de transformatie van het bedrijf. “Ted komt sterker en duurzamer uit de pandemie en we zijn enthousiast over de toekomst.”