Takko Fashion behaalt omzet van 344 miljoen euro in tweede kwartaal

Duitse textieldiscounter Takko Fashion heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 344 miljoen euro behaald. Het betekent een omzetplus van 12 procent in vergelijking met het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit een persbericht

Het aangepaste ebitda (operationele winst voor voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) viel eveneens hoger uit dan het niveau van voor de pandemie. Het ebitda steeg namelijk met 3 procent en kwam neer op 59,1 miljoen euro.

De CEO van Takko Fashion, Tjeerd Jegen, geeft in het bericht aan dat het bedrijf een positief momentum heeft ervaren in het tweede kwartaal. Hij geeft aan dat het bedrijf goed voorbereid is op het komende herfst en winter seizoen. “Tegen de achtergrond van de inflatie en de uitdagende markt, hebben we het vertrouwen dat we de groeiende vraag voor betaalbare en modieuze kleding aankunnen in alle demografieen. (...).”