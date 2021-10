Takko Fashion behaalt ‘recordomzet’ in tweede kwartaal

De Duitse modeketen Takko Fashion heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een recordomzet voor het bedrijf weten neer te zetten, zo luidt een persbericht. Het bedrijf behaalde een omzet van 335,4 miljoen euro dankzij een stijging van 10,8 procent.

Kurt Rosen, CFO van Takko Fashion, geeft in het bericht aan dat het record de verwachtingen van het bedrijf zeker heeft overstegen. In de eerste maand van het tweede kwartaal voelde de retailsector in Europa nog steeds de impact van de coronamaatregelen. “Daarom bevestigen deze kwartaalresultaten het succesvolle businessmodel van Takko Fashion,” aldus Rosen in het bericht.

De liquiditeit van het bedrijf is ook significant verbeterd, zo meldt Takko Fashion. Aan het einde van september stond dit op ongeveer 200 miljoen euro, wat een verdubbeling is sinds de bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal.