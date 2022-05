Takko Fashion bijna op niveau van voor de pandemie in afgelopen boekjaar

Textieldiscounter Takko Fashion komt in het boekjaar 2021/2022 dichtbij het niveau van voor de pandemie, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De netto omzet komt neer op 1 miljard euro dankzij een omzetgroei van 11 procent.

Over het netto inkomen doet Takko Fashion in het bericht geen uitspraken, maar het bedrijf meldt wel dat de liquiditeit van het bedrijf 167 miljoen euro bedroeg aan het einde van het financiële jaar op 31 januari 2022. Het bedrijf geeft aan dat de textieldiscounter zich heeft kunnen herstellen na de tijdelijke sluitingen van de winkels vanwege de coronamaatregelen. Een boekjaar eerder had de discounter nog te maken met een omzetverlies van 17 procent. “Na de lange lockdown in het eerste kwartaal van het 2021/2022 financiële jaar, hebben we sterke verkoopresultaten behaald - inclusief het historische verkooprecord in het tweede kwartaal. Onze jaarresultaten, met een omzetgroei van 11 procent in vergelijking met vorig jaar, tonen opnieuw de veerkrachtigheid van het businessmodel van Takko Fashion,” aldus CFO Kurt Rosen in het persbericht.

Textieldiscounter Takko Fashion dichtbij pre-pandemie niveau

Recent heeft Takko Fashion ook het management versterkt. Hiervoor trok het onder andere oud Hema CEO Tjeerd Jegen aan die nu CEO is bij Takko Fashion. “Het gespannen consumentensentiment en de stijgende prijzen zijn uitdagend voor de gehele industrie. Bij Takko Fashion zien we deze verschuivingen in de markt en het consumentengedrag als een kans: we passen ons aan aan de inflatie zonder onze value for money aanbod aan te tasten,” aldus Jegen in het bericht. “We geloven dat winkelen bij Takko Fashion mensen kan helpen geld te besparen maar nog steeds de juiste kwaliteit te krijgen. In deze uitdagende tijden met hoge inflatie biedt dit de kans om bestaande klanten te helpen en nieuwe klanten aan te trekken.”

Takko Fashion is actief in 17 Europese landen en heeft een kleine 2.000 winkels. In Nederland en België zijn er circa honderd winkels. Daarnaast heeft de discounter ook nog een webshop.