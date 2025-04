Takko Fashion plant opening van 300 filialen tot 2028

Takko Fashion plant 300 winkels in drie jaar. De Duitse textieldiscounter heeft maandag laten weten de komende drie jaar, tot 2028, 300 winkels verspreid over Duitsland, Oostenrijk en Nederland te willen openen. Minstens de eerste 60 filialen staan nog gepland voor het lopende boekjaar.

Het uitgebreide filialennetwerk moet zowel de aanwezigheid in speciaalzaken en winkelcentra versterken als een strategische expansie in binnensteden bevorderen, om het productaanbod toegankelijker te maken voor nog meer klanten. Naast de openingen van nieuwe winkels wordt het bestaande filialennetwerk gemoderniseerd en voorzien van een nieuw winkeldesign. Daarnaast wordt de Takko-klantenapp uitgebreid om de klantenbinding verder te versterken.

“Onze groeistrategie richt zich op onze kernactiviteiten in drie gebieden: we zetten in op continue productinnovatie om onze klanten kwaliteitsmode en fashiontrends te bieden tegen discountprijzen”, aldus Martino Pessina, algemeen directeur van Takko. “Tegelijkertijd breiden we ons filialennetwerk uit en versterken we de klantenbinding door te investeren in ons loyaliteitsprogramma. De recente positieve resultaten stimuleren ons om onze groeidoelstellingen nog ambitieuzer te maken.”

De beslissing om het filialennetwerk uit te breiden is gebaseerd op een succesvolle bedrijfsontwikkeling en een sterke vraag van klanten, zo blijkt uit de mededeling. Takko heeft de afgelopen twee boekjaren afgesloten met recordomzetten en verwacht ook voor het recent afgesloten boekjaar een even sterk resultaat. Dit wordt echter pas begin juni bekendgemaakt. Het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 heeft de textieldiscounter al afgesloten met een solide omzetplus.