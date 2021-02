Takko Fashion vindt nieuwe CEO

Takko Fashion kondigt de nieuwe CEO aan, iets meer dan een week na de aankondiging van de interim-CEO. Vanaf april 2021 zal Markus Rech de taak van CEO op zich nemen. Rech neemt dan de taken over van interim-CEO Karl-Heinz Holland, aldus het persbericht.

Rech heeft ervaring bij Sportscheck waar hij de functie van CEO bekleedde. Hij werkte ook meer dan tien jaar bij Engelhorn Sports. Hij zal per direct bij Takko Fashion starten, maar pas per april de taken van CEO op zich nemen.

“Ik geloof dat Takko Fashion een indrukwekkend bedrijf is met een duurzaam succesvol businessmodel en een positief toekomstperspectief,” aldus Rech in het persbericht. “Ik kijk uit naar de nieuwe taken en de nauwe samenwerking met alle Takko Fashion medewerkers en de aandeelhouder Apax Partners. Samen met het hele team zullen we de huidige uitdagingen aangaan en Takko Fashion richting een succesvolle toekomst sturen.”