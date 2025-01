Takko Fashion zet groei voort in derde kwartaal

De Duitse textieldiscounter Takko Fashion heeft het derde kwartaal van boekjaar 2024/25 afgesloten met een solide omzetstijging. Bovendien wist het bedrijf zijn bedrijfsresultaat fors te verbeteren. Dit blijkt uit een tussentijdse mededeling die donderdag werd gepubliceerd.

In de periode van augustus tot en met oktober bereikte de netto-omzet een hoogte van 354 miljoen euro. Dit komt overeen met een groei van 5,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Op vergelijkbare vloeroppervlakte steeg de omzet met 5,4 procent. Daarmee werd "de totale groei sterk gedreven door de bestaande winkels", aldus de retailer. Met de huidige cijfers heeft Takko "de succesvolle omzetontwikkeling uit de eerste helft van het jaar" kunnen voortzetten.

CEO Martino Pessina toonde zich tevreden met de ontwikkeling. "We zijn erg blij dat we opnieuw een buitengewoon sterk kwartaal afsluiten", verklaarde hij in een statement. "Ook in het derde kwartaal hebben we elke maand de omzetontwikkeling van de Duitse modemarkt overtroffen."

Bedrijfsresultaat groeit met een kwart

Ook op het gebied van winstgevendheid boekte het bedrijf vooruitgang. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) bedroeg in het derde kwartaal 52 miljoen euro en overtrof daarmee het niveau van vorig jaar met 25 procent.

"Dankzij ons aantrekkelijke assortiment konden we onze afschrijvingsquote verbeteren en tegelijkertijd onze kostenquote verlagen door een consequente focus op operationele excellentie. Het resultaat is dat onze gecorrigeerde EBITDA-marge met drie procentpunten is gestegen ten opzichte van vorig jaar tot 15 procent", lichtte Chief Financial Officer (CFO) Stefan Macheleidt toe. "Dat onze totale groei vrijwel uitsluitend voortkomt uit like-for-like winkels en de ontwikkeling van onze gerichte nieuwe winkelopeningen ver boven de verwachtingen ligt, bevestigt onze winstgevende groeistrategie en ons succesvolle bedrijfsmodel."