Takko Fashion benoemt nieuwe CFO

Takko Fashion vindt een nieuwe Chief Financial Officer in Stefan Macheleidt. Hij treedt op 15 mei officieel in zijn rol, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Macheleidt brengt ruim 24 jaar ervaring met zich mee.

De nieuwe CFO wordt verantwoordelijk voor ‘Finance and Controllig’, ‘Legal and Compliance’ en IT. Macheleidt waait over van discountketen NKD, waar hij verantwoordelijk was voor de ‘succesvolle herfinanciering’. De nieuwe Takko-CFO heeft ook voor bedrijven zoals Reverse Logistics Group, de elektrotechnische groothandel Hagemeyer Deutschland (nu Rexel Duitsland), de groothandelsketen Metro Group en het luxe modemerk Escada.

Aan het begin van dit jaar kreeg de Duitse textieldiscounter ook een nieuwe Chief Executive Officer: Martino Pessina. Hij moet ‘Takko’s steeds succesvollere bedrijfsmodel van kortingknallers in verschillende markten brengen’.