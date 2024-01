Takko Fashion vindt nieuwe CEO in Martino Pessina

De Italiaanse Martino Pessina volgt Tjeerd Jegen op bij Takko Fashion en treedt vanaf vandaag in zijn rol als Chief Executive Officer van het modebedrijf. Pessina neemt twintig jaar aan management-ervaring met zich mee.

Van Pessina wordt verwacht dat hij ‘Takko’s steeds succesvollere bedrijfsmodel van kortingknallers in verschillende markten zal brengen’, zo staat in het persbericht. De nieuwe CEO wordt gezien als een ‘ervaren expert in de mode- en non-foodsector met een bewezen track record in het ontwikkelen van winstgevende groeistrategieën voor retailbedrijven’.

Voordat Pessina binnentrad bij Takko Fashion, zat hij op de stoel als Chief Commercial Officer bij sieradenbedrijf Pandora.