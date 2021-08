Tapestry, Inc. buigt verlies om in 834 miljoen dollar winst in boekjaar 2021

Modegroep Tapestry, Inc. heeft de resultaten in het boekjaar 2021 zien verbeteren, zo blijkt uit de gedeelde resultaten. Het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman wist het verlies van 652 miljoen dollar (557,4 miljoen euro) om te buigen naar een netto inkomen van 834 miljoen dollar (713 miljoen euro).

De groep behaalde een omzet van 5,75 miljard dollar, omgerekend zo’n 4,9 miljard euro, dankzij een omzetstijging van 14 procent. Wanneer de behaalde omzet in het boekjaar gelegd wordt naar de jaaromzet van voor de coronapandemie, dan ligt deze nog 6 procent lager.

Wanneer gekeken wordt naar de merken in het portfolio van Tapestry, Inc. is alleen de omzet van Stuart Weitzman in vergelijking met het eerdere boekjaar achter gebleven. Daar viel de omzet 1 procent lager uit op een bedrag van 283,2 miljoen dollar (203,4 miljoen euro). Bij Kate Spade kwam de omzet uit op 1,2 miljard dollar dankzij een stijging van 5 procent. Coach zag een stijging van 21 procent wat een omzet van 4,2 miljard dollar opleverde. Coach is hierdoor het enige merk dat het niveau van voor de pandemie heeft evenaart.