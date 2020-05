Tapestry Inc. in het rood in het derde kwartaal

Van een netto inkomen van 117 miljoen dollar naar een nettoverlies van 677 miljoen dollar. Tapestry Inc., het moederbedrijf van Coach, Stuart Weitzman en Kate Spade, is in het derde kwartaal van het financiële boekjaar in het rood gedoken. Dit blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers.

De netto omzet nam af naar 1,07 miljard dollar (976,9 miljoen euro). In vergelijking met het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar zag het merk Coach de omzet teruglopen van 965 miljoen dollar naar 772 miljoen dollar (van 880 miljoen naar 704 miljoen euro). Bij Kate Spade liep de omzet terug met ruim 30 miljoen dollar naar 250 miljoen dollar (228 miljoen euro). Stuart Weitzman behaalde een omzet van 51 miljoen dollar (46,5 miljoen euro), terwijl dit in het voorgaande derde kwartaal nog 85 miljoen dollar was (77,5 miljoen euro).

Tijdens het kwartaal was 90 procent van de winkels in het netwerk van Tapestry, Inc. gesloten of geopend met beperkte openingsuren. De gebieden waar het leven voorzichtig aan weer terug naar normaal gaat, zoals het vasteland van China en Korea, laat een voorzichtige opleving zien. Tapestry, Inc. noemt dat het de lessen die het in die gebieden heeft geleerd te gaan toepassen in andere landen. Omdat het effect van de huidige pandemie nog niet te overzien is, geeft Tapestry, Inc. ook geen omzet of winstverwachting voor het vierde kwartaal of het gehele huidige boekjaar.