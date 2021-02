Tapestry, Inc. zag omzet met 7 procent afnemen in tweede kwartaal

Tapestry, Inc. heeft in het tweede kwartaal van het financiële boekjaar een omzetdaling van 7 procent doorgemaakt, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman behaalde in totaal een 1,69 miljard dollar (1,49 miljard euro) in het kwartaal.

Het netto inkomen voor het kwartaal was 311 miljoen dollar (259 miljoen euro) wat een stijging is ten opzichte van het tweede kwartaal van het voorgaande boekjaar. Wanneer gekeken wordt naar de merken in het portfolio, had Stuart Weitzman te maken met de grootste omzetdaling. Bij het merk daalde de omzet met 27 procent naar 85 miljoen dollar (70,8 miljoen euro). Kate Spade behaalde een omzet van 376 miljoen dollar (313 miljoen euro) door een daling van 13 procent. Coach kreeg te maken met de kleinste omzetdaling binnen het portfolio, namelijk 4 procent. Bij het merk kwam de omzet neer op 1,27 miljard dollar (1 miljard euro).

Zoals veel andere modegroepen en merken geeft Tapestry, Inc. geen gedetailleerde voorspelling voor het huidige boekjaar waar ze inzitten. Toch is het bedrijf positief voor het boekjaar omdat de resultaten van het tweede kwartaal beter waren dan verwacht, zo is te lezen in het kwartaalverslag.