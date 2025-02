Tapestry verrast met sterke kwartaalcijfers en verhoogt prognoses

Dankzij forse groei bij kernmerk Coach presenteerde het Amerikaanse modeconcern Tapestry Inc. donderdag verrassend sterke resultaten voor het tweede kwartaal van boekjaar 2024/25. Gezien de positieve ontwikkeling verhoogde het bedrijf de jaarprognoses.

In het tweede kwartaal, dat eindigde op 28 december, bereikte de concernomzet een hoogte van bijna 2,20 miljard US dollar (2,12 miljard euro). Dit kwam overeen met een stijging van vijf procent (bij gelijke wisselkoersen plus 5 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Groeimotor was het label Coach, waarvan de omzet met elf procent (bij gelijke wisselkoersen plus 10 procent) toenam tot 1,71 miljard US dollar. De duidelijke plus was voldoende om de verliezen bij de kleinere concernmerken meer dan te compenseren. De omzet van Kate Spade daalde met tien procent tot 416,4 miljoen US dollar, de opbrengsten van Stuart Weitzman krimpten met 15 procent ( tot 69,7 miljoen US dollar.

Dankzij een hogere brutomarge steeg het bedrijfsresultaat met tien procent tot 492,8 miljoen US dollar. Door de aflossing van een lening, die het concern had afgesloten voor de inmiddels mislukte overname van concurrent Capri Holdings, daalde de gerapporteerde nettowinst met vier procent tot 310,4 miljoen US dollar (299,5 miljoen euro). Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de kwartaalwinst echter met 19 procent tot 450 miljoen US dollar.

De huidige cijfers hebben het management ertoe aangezet de jaarprognoses te verhogen. Voor de omzet wordt nu een groei van ongeveer drie procent tot 6,85 miljard US dollar verwacht. Eerder was slechts een stijging van één tot twee procent tot 6,75 miljard US dollar in het vooruitzicht gesteld.

De doelstelling voor de gecorrigeerde winst per aandeel, die voorheen tussen de 4,50 en 4,55 US dollar lag, is verhoogd naar 4,85 tot 4,95 US dollar. Dit zou een groei van 13 tot 14 procent ten opzichte van vorig jaar betekenen.