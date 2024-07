Tassenmerk Fitz & Huxley meegesleept in faillissement moederbedrijf

Na het faillissement van postorderbedrijf Weltbild hebben verdere bedrijven uit de Augsburger Unternehmensgruppe eveneens een faillissementsaanvraag ingediend, waaronder tassenmerk Fitz & Huxley en kinderkledingspecialist Tausendkind.

De rechtbank van Augsburg heeft meegedeeld dat verschillende maatschappijen recent faillissementsaanvragen hebben ingediend. Verschillende media hadden hier eerder over bericht. Een woordvoerster van het bedrijf sloot faillissementsaanvragen van de tot nu toe niet getroffen dochters niet uit: "Aanvragen voor verdere dochterondernemingen in de groep worden momenteel beoordeeld", aldus de woordvoerster.

Tot de nu eveneens door faillissementsaanvragen getroffen bedrijven behoren volgens het Duitse portaal ‘Insolvenzbekanntmachungen’ de boekhandels Jokers en Buecher.de, rugzakkenmerk Fitz & Huxley en kinderartikelenhandelaar Tausendkind. Eerder hadden ook de boekengroothandel Avus en de tuinmeubelverzendhuis Gärtner Pötschke uit de holding faillissement aangevraagd bij de rechtbanken van Keulen en Düsseldorf.

Het Berlijnse rugzak- en tassenlabel Fitz & Huxley maakt pas sinds begin dit jaar deel uit van de Weltbild D2C Group, terwijl Tausendkind medio 2020 na een eerder faillissement werd overgenomen. Daarnaast behoren ook accessoiremerk Paul Valentine, schoenenhandelaar Vamos en schoenenmerk EOD Groundies, dat vorig jaar na een faillissement werd overgenomen, tot de groep. Deze laatste lijken momenteel echter nog niet getroffen te zijn door het faillissement van Weltbild.

Uitgebleven financiering sleept verdere bedrijven mee

Begin juni vroeg online handelaar Weltbild, die naast de postorderactiviteiten ook nog eens 14 filialen in heel Duitsland exploiteert, faillissement aan. Het bedrijf meldde destijds dat de bedrijvengroep met de andere dochters "over het algemeen goed gepositioneerd" was. Nu zou een uitgebleven lening de andere bedrijven meegesleurd hebben in het faillissement. Bij de overkoepelende WB D2C Group werken naar eigen zeggen ruim 2000 mensen en wordt een totale omzet van zo’n 600 miljoen euro behaald.

De woordvoerder lichtte toe dat vergevorderde onderhandelingen tussen grootaandeelhouder Droege Group en banken afgelopen week onverwacht zijn mislukt. Daardoor is een investering van Droege in de verschillende dochterondernemingen van de WB D2C Group niet tot stand gekomen. "Door het daaruit voortvloeiende gebrek aan liquiditeit zijn verdere maatschappijen van de groep in betalingsonmacht geraakt en hebben zij een faillissementsaanvraag ingediend." De bedrijfsactiviteiten zullen ook na de aanvragen worden voortgezet.

Het huidige Weltbild-bedrijf is voortgekomen uit de gelijknamige, voormalige onderneming van de katholieke kerk. Tien jaar geleden vroeg de toenmalige Verlagsgruppe Weltbild al faillissement aan, waarna het Düsseldorfer familiebedrijf Droege de Augsburger onderneming overnam en de huidige concernstructuur opbouwde. (dpa/FashionUnited)