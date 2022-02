Tassenmerk Fraenck nu B Corporation gecertificeerd

Nederlands tassenmerk Fraenck heeft een B Corporation certificaat verkregen, zo meldt het merk in een persbericht. Een bedrijf kan dit certificaat verkrijgen als het aantoont dat het naast winst ook het milieu, de mens en maatschappij als uitgangspunt heeft en dit in de statuten heeft vastgelegd.

B Corporation bedrijven worden beoordeeld op vijf kernpunten: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en de (lokale) gemeenschap). Het certificaat wordt uitgegeven door de Amerikaanse non-profit organisatie B Lab. Deze beoordeelt het product, maar ook de gehele bedrijfsvoering. In Nederland hebben inmiddels 208 bedrijven dit certificaat.

‘’Duurzaam en sociaal ondernemen zit flink in de lift, wat natuurlijk geweldig is. Het gevaar ligt echter op de loer dat ook puur commerciële bedrijven hier een graantje van willen meepikken en zich beter voordoen dan ze daadwerkelijk zijn," aldus Pascal Mulder, oprichter Fraenck, in het persbericht. "Een B Corp certificering krijg je alleen door een rigoreuze externe audit, waardoor alleen oprechte bedrijven hem toegekend krijgen." Ratna Ho, de andere oprichter van Fraenck voegt toe in het persbericht: ‘’Je komt er niet zomaar in, na veel documenten, vragenlijsten, statutenwijzigingen, verklaringen en beoordelingen werden we dan eindelijk toegelaten. Na de opname in het nationale register, was een aanvraag indienen bij het B corp een logische stap. Fraenck is écht duurzaam en sociaal en dit kunnen we nu dan ook echt internationaal aantonen.’’

Fraenck is opgericht in 2018 door ontwerpersduo Ratna Ho en Pascal Mulder. De collecties van Fraenck worden uitsluitend van restmateriaal gemaakt en mede door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leren binnen de onderneming nieuwe vaardigheden waarmee ze verder komen.