Tassenmerk Myomy lanceert pre-owned collectie

Nederlands tassenmerk Myomy breidt het aanbod uit met een pre-owned collectie. Met het aanbieden van pre-owned Myomy tassen maakt het merk naar eigen zeggen een nieuwe stap 'in haar reis naar circulariteit', aldus het persbericht.

De eerste selectie van pre-owned tassen die het merk gaat verkopen bevat ook twee geupcyclede exemplaren. Kunstenaar Roxy van Bemmel heeft de tassen beschilderd. "Door de tas te beschilderen met verf kunnen blijvende vlekken gemaskeerd worden," aldus het merk in het persbericht. De andere tassen uit de collectie zijn niet beschilderd, maar wel tweedehands en ingeleverd door de voormalige eigenaar. FashionUnited heeft navraag gedaan bij het merk naar de prijzen van de pre-owned collectie.

Iedere klant kan hun tas inleveren bij het merk via het 'bring it bag' programma. Bij het inleveren van de tas krijgen klanten een kortingscode van 25 procent op een nieuwe aankoop. Elke ingeleverde tas wordt beoordeeld door het merk waarna beslist wordt of deze verkocht of geupcycled kan worden. Anders wordt de tas gerecycled.