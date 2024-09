TCOG en Colect: ‘Storytelling wordt steeds belangrijker voor wholesalers om de verkoop een boost te geven’

Wie Champions League in de modebranche wilt spelen, moet zijn digitale salesreis goed op orde hebben. Op modebeurzen lopen salesagenten dan ook steeds vaker met een iPad onder de arm rond. Of er nu wel of geen wifi is, met een goed functionerende sales-app kunnen zij zo te allen tijde de nieuwe collectie op aantrekkelijke wijze demonsteren. En dat gaat verder dan alleen de producten. Ook het verhaal achter de collectie wordt steeds belangrijker. Daarover gaat FashionUnited in gesprek met TCOG en Colect, al tien jaar partners in het leveren van gespecialiseerde softwareoplossingen voor de fashionbranche.

Credits: Colect.

Gezamenlijk klantportfolio

Een modern digitaal platform, waarop B2B-klanten zich kunnen onderdompelen in de nieuwe collectie én zelf eenvoudig orders kunnen plaatsen – dat is vandaag de dag onmisbaar voor elk zichzelf respecterend modebedrijf. “Niet voor niets werken wij al ruim tien jaar samen met Colect”, zeggen Eric van der Craats en Laurens Van Hemeldonck, Sales Managers bij TCOG. Beide organisaties zijn flink gegroeid met een gezamenlijk klantportfolio, waaronder Vingino, Josh V, Ten Cate en My Jewellery. “In plaats van puur te focussen op het schrijven van orders, ondersteunt onze B2B-tool de volledige storytelling voor de fashionbranche”, vertelt Niña George, Customer Success & Operational Manager bij Colect. “Daar is veel behoefte aan. Modebedrijven willen klanten echt meenemen in het verhaal achter hun merk.”

Gepersonaliseerd B2B-platform

Waarin onderscheidt de salestool van Colect zich ten aanzien van meer basale B2B-platforms? Het antwoord is simpel: in de gebruikservaring. Het is een rijk platform, met een webshopachtige look en feel. Dat begint al met de landingspagina en de welkomsttekst, die modemerken met een paar drukken op de knop kunnen personaliseren. Vervolgens biedt de oplossing selfservice voor zowel salesagenten als retailers, of dat nu gaat om het samenstellen van het assortiment of het downloaden van campagnebeelden. Met de shop-the-look-functie kunnen producten worden gekoppeld aan specifieke content, om klanten te stimuleren betere bestellingen te plaatsen. Van der Craats: “Door de opkomst van steeds meer concurrentie uit allerlei hoeken, is een goede positionering als merk nóg belangrijker. De juiste tools helpen daarbij.”

Credits: Colect

Digitale showroom

Inspireren en enthousiasmeren, daar ligt steeds meer de focus op, in plaats van uitsluitend op orders. George: “Wij bieden ook de mogelijkheid om de collectie om te zetten in een interactieve ervaring. Deze digitale presentatie kan vervolgens gestreamd worden op meerdere schermen. Zo kunt u klanten in de showroom, bij de start van het inkoopseizoen, meenemen in het verhaal achter uw merk. Hoe is de collectie tot stand gekomen? Welke materialen zijn er gebruikt? En welke duurzame keuzes zijn er gemaakt?” Marketingcampagnes versterken het verhaal. Dat vraagt uiteraard om een investering. “Daarom is het belangrijk dat retailers op de hoogte zijn wanneer welke campagnes draaien. En om hen direct toegang te geven tot al het benodigde beeldmateriaal, te gebruiken voor in de winkel en online,” aldus George.

Minder nee-verkoop

Dankzij de integratie tussen Colect en ItSuitsFashion 365, de op Microsoft gebaseerde fashion ERP-oplossing TCOG, verloopt het synchroniseren van data zo goed als in real-time. Wijzigt de prijs of het voorraadniveau van een product? Dan is dit vrijwel direct zichtbaar op alle kanalen. “Dat heeft u nodig in tijden van digitalisering”, aldus Van der Craats. “Dit zorgt voor minder nee-verkoop en meer klantbehoud. Want als een klant drie keer iets bij u bestelt en het artikel blijkt twee keer out-of-stock te zijn, raakt u die klant beslist kwijt.” Re-orders, pre-orders: alles is mogelijk in de B2B-tool. Zelfs producten die nog niet binnen zijn bij de wholsaler (future stock) kunnen retailers al bestellen. Van der Craats: “En dat is interessant, want voorraad kost geld, dus het liefst houden bedrijven hun voorraadniveau zo laag mogelijk.”

Credits: Colect

Waardevolle inzichten

Modemerken bepalen zelf wat ze wel en niet willen tonen in het B2B-portaal van Colect. De ene klant kiest ervoor om artikelen die out-of-stock zijn onzichtbaar te maken. Anderen willen de gehele collectie tonen voor het visuele totaalplaatje. Kortom: merken hebben alle vrijheid om hun ideale salesreis te bepalen. “Ook interessant: doordat het zo’n rijk platform is, wordt de interactie tussen merken en retailers geoptimaliseerd”, stelt Van der Craats. “Wholesalers verkrijgen nu veel meer data over de retailer: wat is er gekocht, wat zijn de hardlopers?” George vult aan: “Als blijkt dat vijftien procent van de bestellingen afkomstig is van re-orders, dan kunt u als agent een hogere pre-order adviseren. Dat maakt het proces gelijk ook duurzamer: een hogere pre-order betekent minder transport. Een win-winsituatie.”

Regelmatig zitten TCOG en Colect samen om de tafel om nieuwe ontwikkelingen in de markt te bespreken. Van Hemeldonck: “De wereld verandert, we voelen dat de behoefte aan dit soort oplossingen groeit in Nederland en België. Vroeger hadden retailers alleen zelf inzicht in hun doorverkoopcijfers. Nu wordt wholesale en retail echt samengebracht en helpen beide partijen elkaar groeien. In toenemende mate is technologie zo echt het fundament van elke organisatie.”

Bent u benieuwd hoe TCOG en Colect u kunnen helpen uw wholesale business succesvoller en toekomstbestendiger te maken? Volg dan op 17 oktober deze gratis webinar en ontdek hoe u uw B2B-workflow kunt versterken om meer én beter te verkopen.

