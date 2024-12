TCOG en Wolfpack: ‘Stevig ERP fundament en krachtige Retailoplossingen zijn goud waard voor een succesvolle omnichannel strategie’

De samenwerking tussen TCOG en Wolfpack begon min of meer bij toeval, bij een gezamenlijke klant. Hierdoor ontstond de noodzaak om een koppeling te realiseren tussen de Microsoft ERP oplossing Dynamics 365 Business Central en Wolfpack. Ze ontdekten een gezamenlijke missie: omnichannel-retailers helpen om klanten een optimale customer journey te bieden, zowel in fysieke winkels als online – en in alle tussenvormen. Over die missie gaat FashionUnited in gesprek met Eric van der Craats, Sales Manager bij TCOG en Koen den Hollander, medeoprichter en CFO van Wolfpack.

Credits: Koen den Hollander, medeoprichter en CFO van Wolfpack en Eric van der Craats, Sales Manager bij TCOG.

Naadloze winkelervaring

Omnichannel retail is een voortdurend verder ontwikkelend concept. Wat begon als een eenvoudige uitbreiding van fysieke winkels naar online platforms, is uitgegroeid tot een strategie voor een naadloze, consistente winkelervaring over alle kanalen heen. “Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten online aankopen moeiteloos kunnen retourneren in de fysieke winkel, en vice versa”, aldus Den Hollander. “Ook services als ‘click & collect’ horen hierbij.” Een ORP (Omnichannel Retail Platform) is dan ook een must voor omnichannel-spelers, oftewel: één tool waarmee retailers alle kanalen kunnen aansturen. Van der Craats: “Vanuit ons ERP-systeem, Microsoft Dynamics 365 Business Central, maken wij een koppeling met het ORP-systeem van Wolfpack. Dit stelt retailers in staat hun omnichannel klantbeleving nog verder te optimaliseren.”

Alle productinhoud op één plek

“Die koppeling op zich is niet de grootste kracht van onze samenwerking”, benadrukt Van der Craats. “De innovatie zit vooral in de toegevoegde waarde die beide platformen bieden. Wolfpack ontsluit met zijn tool alle aangesloten winkels, webshops en platformen zoals Bol of Amazon. Retailers kunnen de productinformatie uit het ERP systeem binnen ORP verrijken met data, teksten en afbeeldingen. Zo kunnen zij de productinformatie volledig afstemmen op de wensen van elke marketplace.” Door productinformatie snel te verwerken komen producten eerder online. Daarnaast kunnen producten specifiek aan één of meerdere verkoopkanalen gealloceerd worden.

Centraal order management

Vanuit één centrale plek zijn de orders van alle kanalen te beheren. Dit is ook voor de klantenservice een groot pluspunt. De klantenservice heeft alle tools in handen om klanten snel en goed te kunnen helpen met informatie, maar ook met het afmaken van een bestelling, een extra item of het starten van een retour proces. “Interessant is ook dat er in ORP allerlei bedrijfslogica kan worden toegepast. Een fashionbedrijf met honderd winkels kan bijvoorbeeld instellen dat online orders alleen bij de tien grootste winkels kunnen worden geleverd”, aldus Den Hollander. Het slimmer routeren van orders naar magazijnen en winkels zorgt er voor dat alle voorraad ontsloten wordt, en de afstand tot de klant wordt verkleind.

Concurrentie voorblijven

Het routeren van orders kan in ORP worden verfijnd op basis van de behoeften. Dit is bijvoorbeeld interessant voor retailers met meerdere magazijnen. Van der Craats: “Stel: er wordt een order geplaatst vanuit Frankrijk, maar in het Franse magazijn is slechts een deel van dat order op voorraad, dan kan vanuit ORP een deel van de artikelen vanuit Frankrijk worden verzonden en het overige deel vanuit het Nederlandse magazijn.” Vijftien jaar geleden was er vaak nog geen noodzaak voor dit soort oplossingen. Nu is deze functionaliteit cruciaal om de concurrentie voor te blijven, net zoals de snelheid waarmee men nieuwe kanalen wilt toevoegen én de productinformatie beter aan wilt laten sluiten aan de vereisten van elk kanaal. Den Hollander: “We hebben inmiddels verschillende projecten gerealiseerd met TCOG en zijn continu bezig om onze oplossing verder te optimaliseren.”

Credits: Wolfpack

Pragmatisch en resultaatgericht

Zowel TCOG en Wolfpack focussen met hun oplossingen op retail en fashion. Die branches kennen voor hen dus geen geheimen. Qua bedrijfscultuur en visie is er ook een goede match. “Binnen onze organisaties is er sprake van dezelfde ‘hartslag’. Klanttevredenheid staat voor ons op één.” zegt Van der Craats. Den Hollander vult aan: “Kenmerkend voor onze aanpak is een bepaalde resultaatgerichtheid en pragmatiek. We zijn allebei van: schouders eronder en zoeken naar de beste oplossing voor de klant.” De standaardisatie van de koppeling is tot slot nog een troef van het strategisch partnerschap tussen TCOG en Wolfpack, want daardoor is de implementatie sneller te realiseren. “Met zijn tweeën zijn we in staat om een in zes maanden een ongeëvenaard krachtig omnichannel platform te realiseren, van Finance, logistiek, kassa’s, ordermanagement tot aan goede integraties naar de channels. Dat was vijf jaar geleden ondenkbaar.”

Bent u benieuwd hoe TCOG en Wolfpack u kunnen helpen om uw omnichannel-operaties te optimaliseren en u te onderscheiden van de concurrentie? Bekijk dan de opname terug van deze gratis webinar en doe inzichten op die essentieel zijn voor de toekomst van uw organisatie.