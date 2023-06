TCOG helpt modesensatie Essentiel Antwerp aan standaardisering

Een positief klantenverhaal is de mooiste bevestiging van een innovatieve technologie of service. Als Diamond Partner van LS Retail, voorziet TCOG modebedrijf Essentiel Antwerp van optimale ERP services. Hoog tijd voor een gesprek met Peter Bruggeman, Chief Financial Officer bij Essentiel Antwerp. Wat hebben TCOG en de LS Retail softwareoplossingen voor hun business gedaan?

Zoals geldt voor wel meer modebedrijven bleek COVID-19 een grote rol te spelen in de toekomst van Essentiel Antwerp.

Ik denk dat de pandemie voor ons een heel belangrijk scharniermoment is geweest. Het heeft ons als modebedrijf, maar vooral als retailer, verplicht om onszelf opnieuw uit te vinden en dat heeft een aantal zaken duidelijk gesteld. Peter Bruggeman, Chief Financial Officer bij Essentiel Antwerp

Volledige omnichannel ervaring

De CFO heeft het dan vooral over het principe van omnichannel, iets dat al leefde binnen het bedrijf maar nog niet doorzette tot de klappen vielen. “We hadden niet het gevoel dat we daarin moesten accelereren”, legt hij uit. “Door COVID en het daarmee sluiten van de winkels waar ons inkomen sterk van afhing, hebben we ons voorgenomen: zodra dit voorbij is, gaan we proberen om de klant een volledige omnichannel ervaring te geven. We zochten vooral de kruisbestuiving tussen de diverse typen business in ons bedrijf.”

Een vernieuwde e-commerce ervaring, Click&Collect en nieuwe retourlogistiek vanuit de winkels vormden slechts een greep uit de plannen. Voor de implementatie daarvan kon slimme software niet ontbreken, software die geavanceerder te werk ging dan Microsoft Dynamics Navision (NAV), het systeem waar Essentiel Antwerp eerst mee werkte. Om toekomstbestendig te zijn voorzag softwarepartner TCOG hen van een upgrade naar Business Central (voorheen NAV), met LS Central van als uitbreiding voor de retail.

Bruggeman: “In het verleden waren de kassa’s en het web volledig van elkaar gescheiden. Online was een volledig autonoom platform. LS Retail heeft een standaard connector die toelaat om het ERP pakket te laten praten met andere externe software. TCOG heeft die connector minimaal moeten aanpassen, zodat data uit het systeem nu naar de kassa's gaat en weer terug naar ons platform. Daardoor zijn we ten alle tijde zeker dat wij op de kassa zien wat de mensen in de winkel zien, qua prijzen, foto's en productomschrijving. Vroeger kon dat soms wel eens afwijken.”

Standaardisering

De transitie kwam in Bruggemans woorden neer op een shift van veel customized ontwikkeling naar standaardprocessen. Vroeger konden verkoopmedewerkers bijvoorbeeld zelf een discount op de kassa toestaan. Het nieuwe systeem kent dat alleen toe aan klanten die automatisch herkend worden door de software, en dat scheelt Essentiel Antwerp kosten.

Standaardprocessen zijn een hefboom naar schaalbare groei en we hadden gezegd: we gaan voor een nieuwe motor. We gaan opnieuw ambitieus worden. Daarvoor hadden we goede tools nodig om de klant die multichannel ervaring te geven, en dan was voor ons de keuze vrij snel gemaakt: LS Retail. Peter Bruggeman, Chief Financial Officer bij Essentiel Antwerp

Een jaar geleden werd LS Central bij Essentiel Antwerp uitgerold naar alle winkels. “Vandaag dragen we op alle vlakken de vruchten daarvan”, zegt de CFO. “We zijn op dit ogenblik nog de laatste hand aan het leggen aan de lancering van ons vernieuwd e-commerce platform en dan komt er opnieuw veel meer interactie tussen de winkels en online.”

Data koppelen

Dat LS Retail heel veel slimme koppelingen kan maken, realiseert team Essentiel Antwerp zich steeds meer. “Vroeger gingen klanten naar buiten zonder zich kenbaar te maken,” herinnert Bruggeman. “We proberen dat nu te limiteren en te zorgen dat we zo goed mogelijk zicht hebben op wat welke klant waar koopt. Het systeem houdt die informatie bij elkaar en dat laat ons toe om gerichter te werken richting bepaalde klantengroepen.”

Het eindstation van die gestroomlijnde aanpak is schaalbaarheid. Bruggeman: “Als we morgen tien of twintig nieuwe verkooppunten willen openen kan dat met een snelle oplossing, terwijl het vroeger altijd een tijdrovende hustle was.” Met de invoer van enkele parameters vanaf het hoofdkantoor is de klus geklaard. Ook het reguleren van voorraden wordt vereenvoudigd. Met de parameter ‘type’ wordt onderscheid gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine winkels. Herbevoorrading wordt aan de hand van die informatie geoptimaliseerd. “In een flagshipstore in Antwerpen is bijvoorbeeld meer behoefte aan voorraad dan in een provinciestad zoals Lier.”

Vooruitgaan en focussen

Het nieuwe, geïntegreerde kassasysteem van Essentiel Antwerp werkt inmiddels performant, en dat is volgens Bruggeman slechts het begin.

Ik denk dat er sowieso nog nieuwe functionaliteiten bij gaan komen en dat willen we ook. We staan als bedrijf niet stil. We willen vooruitgaan en blijven leren en we geloven dat we met Microsoft Dynamics 365 Business Central en LS Central van LS Retail een sterke en gezonde basis hebben. Peter Bruggeman, Chief Financial Officer bij Essentiel Antwerp

Bovendien houdt de gestandaardiseerde service een groeiend, succesvol bedrijf zoals Essentiel Antwerp bij zijn focus. “We zijn tot de conclusie gekomen dat wij uniek moeten zijn in het creëren van collecties en het geven van een stempel op ons merk, maar dat we voor de rest beter standaardprocessen kunnen volgen zoals andere bedrijven. We hoeven niet creatief te zijn in onze logistiek", sluit Bruggeman af.

