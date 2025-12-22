TCOG: ‘Weerbaarheid wordt hét sleutelwoord van 2026’

De fashion- en retailsector beweegt zich in 2025 tussen onzekerheid en versnelling. Geopolitieke spanningen, economische druk en een kritische consument zorgen voor terughoudendheid in investeringen. Tegelijkertijd ontwikkelt technologie zich sneller dan ooit. Met name AI verandert de manier waarop bedrijven werken en met klanten communiceren. Volgens Managing Partners Rembrandt Kuijpers (Nederland) en Francis Adams (België) van TCOG vraagt die combinatie om één centraal thema richting 2026: weerbaarheid.

2025 in perspectief: dichtbij de klant, ook in lastige tijden

Terugkijkend op 2025 ziet TCOG vooral dat persoonlijk contact en focus op bestaande klanten het verschil maakten. Het salesteam werd uitgebreid met een accountmanager die zich volledig richt op relatiebeheer. “Juist in een onzekere markt zoeken klanten stabiliteit en een partner die meedenkt,” zegt Adams. “Dat zien we nu terug in sterkere relaties.”

Ook externe ontwikkelingen vroegen om begeleiding. De invoering van de Europese verplichting voor elektronische facturatie bleek voor veel klanten minder complex dan verwacht. “Doordat systemen op orde waren, verliep de overstap soepel,” aldus Adams. “Dat bevestigt hoe belangrijk een solide digitale basis is.”

In Nederland lag de nadruk op zichtbaarheid en verdieping. “We organiseerden meer events dan ooit,” vertelt Kuijpers. “Ons jaarlijkse klantevent hielden we bewust kleinschalig. Geen groot podium, maar echte gesprekken. Dat past bij deze tijd.” Die aanpak resulteerde in succesvolle onboarding van nieuwe klanten en verdere groei bij bestaande relaties.

Intern investeerde TCOG in samenwerking tussen Nederland en België. Strategische sessies brachten afdelingen dichter bij elkaar. “Die afstemming is essentieel om klanten consistent te ondersteunen,” zegt Adams. Tegelijkertijd was 2025 ook confronterend. Kuijpers: “Het faillissement van enkele grote retailers afgelopen jaar, raakte ook TCOG. Het onderstreept hoe kwetsbaar zelfs grote spelers kunnen zijn als omstandigheden tegenzitten.”

Internationale schaalvergroting in een onrustige wereld

Om klanten beter te ondersteunen, zette TCOG ook internationaal stappen. Het nieuwe kantoor bij New Delhi is inmiddels volledig operationeel. “Dit team combineert development en support,” vertelt Adams. “Dat vergroot onze capaciteit, versnelt implementaties en maakt kennisdeling efficiënter.”

Credits: TCOG

Die uitbreiding is geen luxe. “Klanten staan onder druk en willen zeker weten dat investeringen verantwoord zijn,” zegt Kuijpers. “Geopolitieke onrust en economische onzekerheid maken besluitvorming complexer.” Daarbij ziet TCOG duidelijke verschillen per markt. “Belgische klanten zijn vaak voorzichtiger, Nederlandse klanten pragmatischer en sneller in adoptie,” aldus Adams. “Onze kracht zit in het begrijpen van die context en daar onze aanpak op aanpassen.”

AI: van experiment naar dagelijkse praktijk

Technologisch was 2025 een kantelpunt. Microsoft Dynamics 365 Business Central ontwikkelt zich in hoog tempo, mede door AI-integraties. “AI is geen hype meer,” stelt Kuijpers. “Het wordt ingezet voor forecasting, procesoptimalisatie, contentcreatie en operationele taken.”

Bij klanten ziet TCOG dat AI inmiddels tastbare resultaten oplevert. Denk aan betere voorraadprognoses, minder handmatig werk in backofficeprocessen en snellere rapportages. “Maar de kernvraag blijft,” zegt Kuijpers, “gebruik je technologie omdat het kan, of omdat het waarde toevoegt?”

Een belangrijke ontwikkeling is de inzet van AI-agents: autonome digitale teams die repeterende taken uitvoeren. Adams: “Die agents draaien 24/7 en nemen routinematig werk over. Toch geloven wij niet in ‘mens eruit, technologie erin’. De toekomst is hybride. Medewerkers worden steeds meer regisseurs die processen bewaken, bijsturen en uitzonderingen afhandelen.”

Weerbaarheid als strategisch kompas voor 2026

Voor 2026 ziet TCOG drie samenhangende prioriteiten. Allereerst blijft AI een versneller binnen ERP. “Organisaties die op SaaS draaien, zijn continu up-to-date,” zegt Kuijpers. “Nieuwe AI-functionaliteiten worden automatisch toegevoegd. Wie daar niet in meegaat, bouwt achterstand op.”

Ten tweede staat digitale veiligheid hoog op de agenda. Cyberdreigingen nemen toe en geopolitieke spanningen vergroten de risico’s. “Verouderde systemen zijn simpelweg kwetsbaar,” benadrukt Kuijpers. “Weerbaarheid begint bij een robuuste, actuele IT- infrastructuur. Security is geen extra meer, maar een randvoorwaarde.”

Daarnaast verandert ook de consument. Snelle levering, transparantie en personalisatie worden steeds belangrijker, terwijl marges onder druk staan. “Grote internationale platforms zetten de toon,” zegt Kuijpers. “Om daarin mee te kunnen, moeten processen efficiënter en slimmer. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om wendbaar te blijven.”

Vooruitkijken: kiezen is belangrijker dan ooit

Volgens TCOG laat 2025 zien dat groei en innovatie mogelijk blijven, mits organisaties duidelijke keuzes maken. “Het gaat erom wat je nú doet,” zegt Kuijpers. “Niet alles kan tegelijk, maar niets doen is geen optie.”

Adams vult aan: “Wij blijven investeren in kennis, infrastructuur en technologie. De markt consolideert door overnames en fusies, maar onze focus blijft helder: fashion, retail en hospitality. Die sectorspecifieke expertise, gecombineerd met organische groei, maakt ons onderscheidend.”

De conclusie richting 2026 is helder: weerbaarheid bepaalt wie vooruitgaat en wie achterblijft. Niet door alles te voorspellen, maar door systemen, mensen en processen zo in te richten dat organisaties kunnen meebewegen met wat er komt.

