Ted Baker maakt geen doorstart in Nederland

De Nederlandse tak van Ted Baker, handelend onder de naam Ted Baker Netherlands B.V., start niet door, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Het Britse modemerk had een flagshipstore in Amsterdam, een winkel in Roermond en shop-in-shops in de Bijenkorf. Het modemerk verkocht zijn producten ook via de webshop van de Bijenkorf.

Ted Baker Netherlands B.V. ging failliet door liquiditeitsproblemen. Het bedrijf schreef zware verliezen in 2022 en 2023, zo schrijft de curator in het verslag. Over deze jaren wordt geen financiële informatie gedeeld. Uit het verslag blijkt wel dat de onderneming in 2020 al een verlies van 82.731 euro noteerde.

“Toen de noodzakelijke kapitaalinjectie van de aandeelhouders uitbleef is voor No Ordinary Label (NODL), [de Britse operationele activiteiten van Ted Baker, red.] een insolventieprocedure naar Engels recht aangevraagd.” In Engelse termen wordt deze procedure omschreven als ‘administration’ en is in het Nederlands vergelijkbaar met een surseance voor betaling. “Het faillissement voor Ted Baker Netherlands B.V. volgde logischerwijs daarop.”

Het faillissement van Ted Baker’s Nederlandse tak is aangevraagd door medewerkers binnen deze tak. Zij ontvingen sinds april geen salaris meer, aldus de curator. De curator kwam daarnaast “verstoorde verhoudingen binnen de groep” tegen en een “discussie over het bestuur en de verantwoordelijkheid van Ted Baker Netherlands B.V.”. Het faillissement treft 65 werknemers.