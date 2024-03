Britse operationele activiteiten Ted Baker onder curatele geplaatst

De Britse operationele activiteiten van Ted Baker worden onder curatele geplaatst, zo wordt door Authentic Brands Group bevestigd aan FashionUnited. Hierdoor zullen mogelijk ‘honderden’ banen in de winkelstraat verdwijnen.

No Ordinary Designer Label (NODL), het bedrijf dat handelt onder het merk Ted Baker, diende vandaag een verzoek in om Teneo Financial Advisory aan te stellen als bewindvoerder. Dit leidt mogelijk tot diverse winkelsluitingen en banenverlies. Hoeveel winkels en banen verloren gaan is nog niet duidelijk.

Op de eerste dag van de procedure vallen in ieder geval geen ontslagen.

Ted Baker stelt bewindvoerders aan nadat betalingsachterstanden bleven groeien

“Ondanks onze voortdurende inspanningen was de schade die werd aangericht tijdens een periode onder AARC waarin NODL een aanzienlijke betalingsachterstand opbouwde, te groot om het boven water te houden”, deelt John McNamara, Chief Strategy and Transition Officer bij Authentic Brands Group op verzoek van FashionUnited.

Authentic Brands Group zette in februari een streep door de samenwerking met de Nederlandse retailoperator AARC. De retailoperator was verantwoordelijk voor de exploitatie van Ted Baker-winkels en het e-commerceplatform van het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Authentic Brands Group verstrekte een kortetermijnlening aan AARC om het bedrijf door ‘recente financiële moeilijkheden’ heen te helpen. Echter is het bedrijf er niet in geslaagd om de beloofde financiering in het bedrijf te injecteren. Bovendien kon AARC zich niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen.

“We hadden graag een beter resultaat gezien voor de Ted Baker-medewerkers en belanghebbenden”, meldt McNamara. Het is goed om te vermelden dat, ondanks de procedure begint, de verkopen (online en offline) gewoon door blijven gaan. Authentic Brands Group merkt op ‘in vergevorderde gesprekken’ met potentiële operationele partners te zijn.

“We blijven ons richten op het vinden van een nieuwe partner om het merk Ted Baker in stand te houden en te laten groeien in het Verenigd Koninkrijk en Europa, waar het ooit begon”, aldus McNamara.

Ted Baker komt bijna twee jaar nadat Authentic Brands Group het merk overnam voor 211 miljoen pond. Authentic Brands Group ging aan de slag met de integratie van het standaard partnermodel in het bedrijf, door een reeks licentieovereenkomsten te sluiten met een aantal wereldwijde productie- en inkooppartners om het merk verder uit te breiden.

In 2023 kwamen echter negatieve berichten naar buiten en werd gespeculeerd dat tweehonderd banen op de schop gingen als onderdeel van een strategische ommekeer die was ingezet na de overname van Authentic Brands Group. Nu wordt verwacht dat het personeelsbestand opnieuw gereduceerd zal worden en dat een onbekend aantal winkels hun deuren zullen sluiten. Het is nog de vraag hoe dat er precies uit gaat zien.