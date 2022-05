Ted Baker Plc verder met één overnamepartij tijdens formeel verkoopproces

Het formele verkoopproces van Ted Baker Plc gaat weer een stap verder. Het Britse bedrijf heeft één overnamepartij geselecteerd waarmee het de volgende stap in het proces neemt, aldus een persbericht van Ted Baker Plc.

Het bedrijf benadrukt dat er geen zekerheid is dat er een overnamebod zal volgen. Verdere aankondigingen zullen gemaakt worden wanneer Ted Baker Plc dit nodig acht. Daarnaast meldt het bedrijf dat Sycamore Partners Management L.P. niet langer onderdeel is van het formele verkoopproces. De interesse van Sycamore in Ted Baker leidde uiteindelijk tot de opstart van het verkoopproces.

Of het formele verkoopproces gaat leiden tot een werkelijke overname van Ted Baker Plc is nog onzeker.