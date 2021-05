Ted Baker Plc. verzekert lange termijn financiering

Ted Baker Plc. kondigt via een verklaring aan de verlenging van zijn doorlopende lening (RCF) ondertekend te hebben met zijn huidige leningverstrekker.

De nieuwe overeenkomst zal de looptijd van de doorlopende kredietfaciliteit verlengen tot november 2023 en zullen de convenanten wijzigen. Ted Baker is ervan overtuigt ‘dat het bedrijf over de nodige liquide middelen en liquiditeit beschikt om een succesvolle uitvoering van het transformatieplan voort te zetten’, zo is te lezen. Ted Baker Plc. behaalde een nettokaspositie van 66,7 miljoen pond, omgerekend 77,2 miljoen euro, aan het einde van het boekjaar op 30 januari 2021.

Volgens de verklaring zullen de bestaande faciliteiten van Ted Baker steun blijven tonen. De nieuwe overeenkomst zal RCF-deals ter waarde van 133 miljoen pond (153 miljoen euro), die in 2022 vervallen, vervangen door een nieuwe RCF van 90 miljoen pond, omgerekend 104 miljoen euro, (80 miljoen pond; 92 miljoen euro vanaf januari 2022) tot en met november 2023.

Het lifestyle-merk maakte de verlenging van de lening bekend, nadat het bedrijf maandag aankondigde de publicatie van het financieel jaarrapport met twee weken uit te stellen. Het financieel jaarrapport zal op 10 juni 2021 gepubliceerd worden.