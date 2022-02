Ted Baker Plc voert omzet op met 35 procent in Q4

Brits modebedrijf Ted Baker Plc heeft in het vierde kwartaal van het boekjaar de omzet met 35 procent opgevoerd in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ondanks de tegenslag van de omikron variant van het coronavirus die opdook gedurende het kwartaal was er een versnelde omzetgroei te zien, aldus het kwartaalverslag van het bedrijf.

Wanneer een vergelijking wordt getrokken tussen het vierde en het derde kwartaal van het boekjaar, dan behaalde Ted Baker plc in het vierde kwartaal 18 procent meer omzet dan het kwartaal ervoor. Ook pakt het bedrijf de resultaten van het vierde kwartaal voor de pandemie erbij. De winkelomzet blijft in vergelijking dan 10 procent achter in het kwartaal doordat tijdens de omikrongolf de omzet daar met 42 procent terugliep.

CEO Rachel Osborne meldt in het bericht dat Ted Baker Plc goede vooruitgang boekt met de transformatie van het bedrijf. "De sterke verbetering in de marge is aanmoedigend, samen met de toename van het percentage van verkoop tegen volle prijs, wat de vooruitgang laat zien de we maken om Ted opnieuw neer te zetten als premium merk."Ze voegt later nog toe: "Ted komt sterker en duurzamer uit de pandemie en we zijn enthousiast over de toekomst."