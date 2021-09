Ted Baker Plc ziet omzet met 50 procent stijgen in tweede kwartaal

Brits merk Ted Baker Plc heeft in het tweede kwartaal een omzetplus van 50 procent behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf. Het merk schrijft dat het bedrijf terug is geveerd van de negatieve impact van de pandemie.

Hoewel Ted Baker Plc in het bericht trots de omzetgroei meldt, wordt er niet over de exacte omzet gesproken. De omzet in de eigen winkels lag in het kwartaal 142 procent hoger dan vorig jaar in het tweede kwartaal, maar 45 procent lager dan in hetzelfde kwartaal voor de pandemie. Ted Baker Plc schrijft dat de winkels die open zijn te maken hebben met minder passanten. Wel doen de meer regionale vestigingen het beter, aldus het verslag.

Op het gebied van wholesale inkomsten lag de omzet 151 procent hoger dan het tweede kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van voor de pandemie lag de omzet nog 29 procent lager.