Ted Baker Plc ziet verlies toenemen met 276 procent

Ted Baker Plc heeft een onstuimig eerste halfjaar achter de rug, zo blijkt uit de financiële resultaten. Het verlies voor belastingen nam toe met 276 procent naar 86,4 miljoen pond, omgerekend zo’n 94,7 miljoen euro.

Daarnaast daalde de omzet in de eerste zes maanden van het financiële boekjaar met 45,9 procent, zo blijkt uit het verslag. De omzet kwam neer op 169,5 miljoen pond, omgerekend zo’n 185,8 miljoen euro. Rachel Osborne, CEO van Ted Baker Plc, schrijft de omzetdaling toe aan de impact van de pandemie en de stappen die het bedrijf heeft genomen om het bedrijf te resetten. Osborne meldt dat het bedrijf al sterker is dan oorspronkelijk werd verwacht in het resetplan van Ted Baker Plc.

De wholesale omzet van het bedrijf werd het hardst geraakt in de eerste zes maanden van het boekjaar. De omzet daalde met 55,7 procent. De eigen retail inclusief e-commerce kreeg een omzetdaling van 42,2 procent te verduren. Als gekeken wordt naar de e-commerce tak alleen, is er juist een omzetstijging te zien van 41,8 procent.