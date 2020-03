Ted Baker verkoopt hoofdkantoor om schulden af te betalen

Onderpresterend modebedrijf Ted Baker Plc heeft een overeenkomst bereikt met een dochteronderneming van British Airways Pension Trustees over de verkoop van The Ugly Brown Building, het Londense pand waarin het hoofdkantoor van Ted Baker is gevestigd. Dat meldt de retailer in een persbericht.

De verkoop zal komende zomer plaatsvinden en heeft een waarde van 78,75 miljoen Britse pond (85,53 miljoen euro), blijkt uit het bericht.

Ted Baker ziet zich genoodzaakt om het hoofdkantoor te verkopen om het bedrijf financieel te ontlasten. De netto-opbrengsten van de verkoop, zo'n 72 miljoen Britse pond (78 miljoen euro) zullen dan ook worden gebruikt om de bestaande schulden af te lossen. “Deze transactie en de overeengekomen aanvullende financiering zorgen voor meer ruimte en flexibiliteit, wat de uitvoering van onze transformatie-strategie zal ondersteunen,” verklaart CEO Rachel Osborne in het bericht.

Zodra de verkoop van het huidige hoofdkantoor is afgerond, sluit Ted Baker mogelijk een langdurige huurovereenkomst voor een deel van een aangrenzend pand.