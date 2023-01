‘Ted Baker wil banen op hoofdkantoor in Londen schrappen’

Brits merk Ted Baker voert naar verluidt een strategische evaluatie uit op het hoofdkantoor in Londen, zo meldt businessplatform Drapers. Dertig banen zouden in gevaar zijn, specifiek in de verkoop- en merchandisingafdelingen.

Een woordvoerder van Ted Baker reageert tegen Drapers: “Vanwege de huidige macro-economische uitdagingen in Groot-Brittannië, moeten we moeilijke beslissingen maken bij Ted Baker om ons bedrijf te hervormen voor de toekomst. Als onderdeel hiervan gaan we in gesprek met onze teamleden in Groot-Brittannië, onze medewerkers in de winkels uitgezonderd.” De woordvoerder vult aan: “Het doet ons verdriet dat we dit moeten doen en we zullen ons team ondersteunen tijdens het gehele proces. We blijven vertrouwen houden in onze vooruitzichten onder de nieuwe eigenaar en hebben een goede positie om onze klanten te blijven voorzien van goede producten en service.”

Het merk werd vorig jaar overgenomen door de Authentic Brands Group voor 211 miljoen pond (249 miljoen euro).