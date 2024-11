Tegen alle verwachtingen in: Luxe industrie boekt successen aan het einde van het jaar

Hoewel de luxesector dit jaar enige turbulentie heeft meegemaakt, zorgt een onderzoek voor opschudding bij de verwachtingen. Volgens de laatste Saks Luxury Pulse-enquête is 82 procent van de welgestelde consumenten van plan om hun uitgaven tijdens de feestdagen te verhogen. Deze bijna onverwachte golf van optimisme biedt nieuwe inzichten in de vooruitzichten voor de sector. Maar welke producten en ervaringen spreken deze kritische consumenten het meest aan?

Samenvatting Welgestelde consumenten zijn van plan hun luxe-uitgaven tijdens de feestdagen te verhogen, wat veerkracht toont ondanks de recente dalingen in de sector.

Vroegtijdig winkelen voor de feestdagen is een trend, met een voorkeur voor online aankopen, maar winkelervaringen voor bepaalde artikelen.

Ervaringscadeaus zoals reizen en evenementen winnen aan populariteit, naast gender-specifieke productvoorkeuren.

Solide vooruitzichten voor de uitgaven

Terwijl grote luxemerken recentelijk een daling van de omzet hebben gemeld, toont het Saks-onderzoek een opmerkelijke veerkracht onder luxeconsumenten. Volgens de gegevens is 82 procent van de luxe feestdagen shoppers van plan om hetzelfde of meer uit te geven aan cadeaus in vergelijking met vorig jaar, een stijging ten opzichte van 75 procent het jaar ervoor. Dit wijst op hernieuwd consumentenvertrouwen, deels gedreven door een positievere kijk op de economie en hun persoonlijke financiën. 18 procent van de respondenten gaf echter aan dat ze dit jaar minder zouden uitgeven, meldde WWD, wat een aanhoudende voorzichtigheid bij sommigen weerspiegelt.

Voor degenen die niet van plan zijn de feestdagen te vieren, onthulde de enquête ook een positieve trend: 65 procent van de respondenten in deze groep is van plan om hun uitgaven aan luxe artikelen in de komende drie maanden te handhaven of te verhogen ten opzichte van het vorige kwartaal - een veelbelovende indicator van aanhoudende interesse in luxegoederen.

Een trend naar anticiperend winkelen en een verandering in aankoopgedrag

Een opvallende trend dit seizoen is vroegtijdig winkelen voor de feestdagen. Uit de enquête bleek dat 70 procent van de respondenten van plan is om vóór Thanksgiving (28 november) te beginnen met winkelen, een Amerikaanse feestdag die traditioneel een overvloedige oogst viert, een stijging van 14 punten ten opzichte van vorig jaar. Het verkorte feestdagenseizoen, met vijf dagen minder tussen Thanksgiving en Kerstmis, zorgt er waarschijnlijk voor dat consumenten eerder gaan winkelen. Millennials zijn van plan iets later te winkelen dan hun Gen X- en Baby Boomer-tegenhangers, een factor die luxeretailers zouden kunnen integreren en benutten in hun marketingstrategieën.

Hernieuwde interesse in reizen

Naast het kopen van cadeaus tonen luxeconsumenten een sterke interesse in reizen. Meer dan de helft van de respondenten is van plan om te reizen tijdens de feestdagen, en meer dan een derde verwacht meer te reizen dan vorig jaar. Deze trend weerspiegelt een groeiende voorkeur voor luxe-ervaringen - reizen, evenementen en unieke momenten - die de uitgaven van welgestelde consumenten in het post-pandemische tijdperk blijven stimuleren.

Voorkeuren voor feestdagen shopping: Digitaal, maar eerst ervaring

In lijn met recente trends geeft 64 procent van de luxeconsumenten er de voorkeur aan om online te winkelen voor de feestdagen, waarbij deze voorkeur oploopt tot 70 procent onder Millennials. Voor gevoeligere artikelen zoals woonaccessoires en sieraden winkelen consumenten echter liever in de winkel, wat het belang van een naadloze omnichannel-ervaring benadrukt. Luxemerken die seizoensgebonden verkopen willen realiseren, zullen profiteren van een sterke digitale aanwezigheid, ondersteund door gepersonaliseerde winkelervaringen.

Cadeauvoorkeuren: Een gender-specifieke kijk op verlanglijstjes

De Saks-enquête bracht ook verschillen in voorkeuren tussen mannen en vrouwen aan het licht. Voor vrouwen behoren beautyproducten en vrijetijdsartikelen tot de meest populaire cadeaukeuzes, terwijl mannen vooral geïnteresseerd zijn in elektronica, dranken en schoenen. Als het gaat om hun eigen wensen, geven vrouwen de voorkeur aan fijne sieraden, terwijl mannen kleding prefereren. Beide groepen tonen echter bijzondere interesse in ervaringen, zoals theaterkaartjes, reisarrangementen of spa-behandelingen - een verder bewijs van de groeiende aantrekkingskracht van ervaringscadeaus.

Uitdagingen voor de luxesector blijven bestaan, maar met optimisme voor de feestdagen

Hoewel het enthousiasme van de Saks-consument duidelijk is, blijven veel luxespelers geconfronteerd met tegenstrijdige trends. Giganten zoals LVMH, Richemont en Kering hebben omzetdalingen gemeld in hun laatste financiële overzichten, en schrijven dit toe aan een verminderde vraag in regio's zoals Azië-Pacific, met name China, en veranderingen in consumentengedrag. De feestdagen lijken echter een uitzondering te vormen, met een enthousiast sentiment voor consumentenuitgaven, met name in de VS.

Emily Essner, chief marketing officer van Saks, merkte op dat "luxe een moeilijk jaar heeft gehad, maar de feestdagen zijn anders." Voor luxemerken kan de seizoensgebonden opleving een welkome impuls zijn, aangezien consumenten zich richten op vieren en schenken.

Conclusie: een feestdagenseizoen gekenmerkt door optimisme en aanpassing

De Saks Luxury Pulse-enquête biedt een zeldzame noot van optimisme in een uitdagend jaar voor de luxesector. Met welgestelde consumenten die klaar staan om geld uit te geven aan cadeaus, reizen en ervaringen, kunnen de feestdagen een boost geven aan luxeretailers. Door zich aan te passen aan trends in vooruitkoop, prioriteit te geven aan omnichannel-ervaringen en tegemoet te komen aan de ervaringsvoorkeuren van consumenten, zijn luxemerken goed gepositioneerd om een deel van het feestdagenbudget te veroveren.