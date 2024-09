Tegen de belofte in: Grote modemerken gebruiken juist meer synthetische stoffen

NGO Changing Markets Foundation is tot een ontnuchterende conclusie gekomen: grote modemerken zijn juist meer synthetische stoffen gaan gebruiken, in plaats van minder. Dit blijkt uit een bevraging onder vijftig modemerken.

Onder de bevraagde merken zitten 23 internationale kledinglabels. De helft hiervan geeft aan meer stoffen op basis van fossiele brandstoffen te gebruiken, voornamelijk polyester. Maar drie van de internationale merken geeft aan werkelijk minder van deze stoffen te gebruiken.

Het is niet voor het eerst dat Changing Markets Foundation onderzoek doet naar het gebruik van stoffen op basis van fossiele materialen. In 2022 werd het onderzoek ook al uitgevoerd, wat een vergelijkbare basis geeft. Meerdere van de merken die in 2022 meededen hebben beloftes gebroken om het gebruik van de stoffen te minderen, maar ook een groot aandeel van modemerken weigerden te antwoorden op de vragen van de NGO.

Juist meer in plaats van minder synthetische stoffen gebruikt door grote modemerken

De zorgen om synthetische stoffen komen onder andere voort uit de vervuiling van microplastics die deze stoffen met zich meebrengen. Deze microplastics komen vrij bij bijvoorbeeld het wassen van de kleding, vervuilen hierdoor water, dat uiteindelijk terecht komt in voedsel en mens en dier. Echter zijn synthetische stoffen relatief goedkoop en veelzijdig waardoor ze door veel merken geliefd zijn. Zeker nu de modecyclus alsmaar sneller wordt met de komst van ultra fast fashion neemt het gebruik van de materialen verder toe.

Het rapport waarschuwt daarnaast ook dat diverse initiatieven van de EU om de modeindustrie duurzamer te maken een verkeerd effect hebben. Zo worden sommige synthetische stoffen als duurzamer bestempeld dan bijvoorbeeld biologisch katoen of wol.

Enkele modebedrijven die worden uitgelicht door Changing Markets Foundation zijn Shein, Zara-moederbedrijf Inditex en Boohoo. Shein gebruikt voor ruim 80 procent van alle producten synthetische stoffen, bij Boohoo is dit 68 procent. Inditex geeft aan dat het gebruik van de stoffen met een vijfde is gegroeid sinds de laatste enquête.

In een reactie op het rapport zei zee-verontreiniging sexpert Dr. Sedat Gündoğdu het volgende: “Synthetische vezels uit textiel zijn een van de meest voorkomende soorten microplasticverontreinigingen in het milieu geworden en worden in talloze menselijke organen aangetroffen. Het gebruik ervan door fabrikanten en de vervuiling zijn zo groot dat we kunnen zeggen dat de mode zelf een risico vormt voor het milieu en de menselijke gezondheid.”