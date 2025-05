Temu steunt samenwerking tegen productvervalsing

Temu steunt actie tegen productvervalsing en sluit zich aan bij de International AntiCounterfeiting Coalition (IACC). Het Chinese online handelsplatform heeft een intentieverklaring met de IACC ondertekend, deelde Temu donderdag mee. Dit is bedoeld om de samenwerking ter bescherming van intellectueel eigendom te verdiepen en de inspanningen ter bestrijding van online namaak te versterken.

Temu is nu als oprichtend lid onderdeel van de Marketplace Advisory Council (MAC) van de IACC, waar ook ‘toonaangevende online marktplaatsen, betalingsproviders en wereldwijde merken’ deel van uitmaken. De e-commerce platforms Amazon en eBay, evenals de merken Chanel en Nike, maken ook deel uit van de MAC.

“Deze intentieverklaring is een belangrijke stap voorwaarts in onze samenwerking, die gebaseerd is op transparantie, verantwoordelijkheid en een gezamenlijke inzet voor consumentenbescherming”, aldus IACC-voorzitter Bob Barchiesi. “De IACC heeft de MAC in het leven geroepen om spelers samen te brengen op een manier die een echte, duurzame impact heeft – en de deelname van Temu draagt bij aan de versterking van deze visie.”

Opbouw naar een ‘vertrouwde online marktplaats’

De toetreding van Temu moet de betrokkenheid van het platform ‘voor de opbouw van een vertrouwde online marktplaats’ onderstrepen. “We kijken ernaar uit om samen te werken met andere leiders uit de sector om gezamenlijk krachtig op te treden tegen de verkoop van illegale goederen op het internet”, aldus een woordvoerder van Temu.

Volgens eigen zeggen heeft Temu sinds de start in 2022 aanzienlijk geïnvesteerd in de bescherming van intellectueel eigendom, zo blijkt uit de mededeling. Dit omvat de controle van verkopers en trainingen over compliance, algoritmische bewaking en handmatige controle, een IP-beschermingsportaal en een merkenregister om aanvragen tot blokkering van onrechtmatige aanbiedingen eenvoudig in te dienen, evenals een intern handhavingsteam.

Ondanks deze maatregelen klagen bedrijven er ook steeds weer over dat de producten op het platform bedrieglijk veel lijken op die uit hun eigen assortiment, zoals DPA in december berichtte.