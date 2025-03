Temu's moederbedrijf PDD Holdings rapporteert vertraging in omzetgroei

De Chinese e-commercegigant PDD Holdings heeft donderdag een vertraging in de omzetgroei aangekondigd voor het derde kwartaal op rij. De eigenaar van Temu heeft te maken met toenemende handelsspanningen met de Verenigde Staten.

Samenvatting PDD Holdings, het moederbedrijf van Temu, rapporteerde een vertraging in de omzetgroei voor het derde kwartaal op rij, met een stijging van slechts 24 procent.

Deze vertraging wordt toegeschreven aan toenemende handelsspanningen met de Verenigde Staten, waaronder verdubbelde importtarieven op Chinese producten.

Ondanks de lagere dan verwachte groei, blijven de leidinggevenden van PDD Holdings optimistisch over de toekomst en de langetermijnwaardecreatie van hun platform.

Het in Shanghai gevestigde bedrijf maakte bekend dat de omzet voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2024 uitkwam op 110 miljard yuan (14 miljard euro), een stijging van 24 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit cijfer ligt echter lager dan de groei van 44 procent op jaarbasis die in het derde kwartaal werd gerealiseerd, evenals de groei van 86 procent in het tweede kwartaal en de stijging van 131 procent in het eerste kwartaal. De online retailer zou dit jaar meer moeilijkheden kunnen ondervinden, wanneer de Amerikaanse heffingen op Chinese producten merkbaar worden.

Eerder deze maand verdubbelde de Amerikaanse president Donald Trump de importtarieven op alle Chinese importen van 10 procent naar 20 procent.

Dit gebeurde nadat Trump in februari een vrijstelling van invoerrechten had ingetrokken voor goederen met een waarde van minder dan 800 dollar, een al lang bestaand essentieel onderdeel van het bedrijfsmodel dat platforms met lage prijzen zoals Temu en concurrent Shein ondersteunt.

Jaarlijks exporteren de bedrijven voor tientallen miljarden dollars aan kleding, gadgets en andere artikelen vanuit hun uitgebreide netwerk van fabrieken in China, waarbij de VS een cruciale markt vormen. Donderdag bleven de leidinggevenden van PDD Holdings optimistisch over de gezondheid van hun online megastores.

"In de toekomst zullen we prioriteit blijven geven aan investeringen in het platform-ecosysteem, de hoeksteen van onze strategie voor langetermijnwaardecreatie", aldus Jun Liu, financieel directeur van het bedrijf, in een verklaring.

De nettowinst toerekenbaar aan gewone aandeelhouders bedroeg in het vierde kwartaal 27,4 miljard yuan, een stijging van 18 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus het bedrijf.

Deze resultaten bleven achter bij de verwachtingen, wat leidde tot een daling van 3,3 procent van de beurskoers in New York tijdens de pre-market handel, meldt Bloomberg.

PDD Holdings bezit een van de grootste Chinese online retailers, Pinduoduo, waarvan het succes deels gebaseerd is op het bereiken van consumenten in landelijke gebieden met een divers aanbod van laaggeprijsde producten.

Temu, het internationale e-commerceplatform, heeft sinds de lancering in september 2022 een sterke groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot een van de meest gebruikte online shopping sites in de VS.

De aankondiging van PDD Holdings van donderdag komt enkele weken nadat een aantal van zijn Chinese concurrenten in e-commerce hun eigen prestaties in het laatste kwartaal van 2024 hebben gepresenteerd.

Alibaba maakte vorige maand een solide omzetgroei van 8 procent op jaarbasis bekend in het laatste kwartaal, terwijl JD.com een omzetgroei van 13,4 procent rapporteerde.

De gepubliceerde cijfers werden nauwlettend gevolgd door analisten en investeerders, op zoek naar tekenen van een herstel van de consumentenbestedingen in China. Peking heeft geprobeerd de economie te stimuleren met een reeks maatregelen, variërend van renteverlagingen tot subsidies voor huishoudelijke apparaten.