Tendam draagt Russische winkels over aan Wit-Russisch bedrijf

De Spaanse modegroep Tendam heropent zijn winkels via een Wit-Russisch bedrijf, dat meldde de CEO van het bedrijf, Tendam CEO Jaume Miquel, dinsdag aan Reuters in een interview als onderdeel van het World Retail Congress in Barcelona.

Tendam’s negentien winkels in Rusland zijn sinds maart vorig jaar gesloten, net als die van veel andere bedrijven die hun winkelpanden in Rusland sloten als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Afgelopen maart kwam Tendam volgens Miguel met het Wit-Russische bedrijf ALC Belvirineja tot een overeenkomst om zijn activiteiten op franchisebasis over te dragen.

Miquel lichtte toe dat hij niet wist of het bedrijf in de toekomst naar Rusland zou terugkeren of daar via franchises actief zou blijven.

Ook Mango droeg vorig jaar de 55 Russische winkels die het bedrijf rechtstreeks bestuurde over aan lokale partners. Zara-eigenaar Inditex koos ervoor Rusland volledig te verlaten. Het concern sloot daarmee 500 winkels en en stemde er in oktober 2022 mee in zijn activiteiten daar te verkopen aan de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Daher Group.