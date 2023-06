Terugkomst van Aziatische inkopers stuwt verkoop tijdens Paris Men's Fashion Week SS24

De verkoop van de lente/zomer 2024 prêt-à-portercollecties voor heren, die nu ten einde loopt, zette de toon voor een Paris Fashion Week die een toename van exposerende merken en de terugkeer van Aziatische kopers verwelkomde.

Terugkijkend op onze vergelijking met het Filmfestival van Cannes, besproken in een eerder artikel, is er aan de zijlijn van de showbusiness de wet van de markt. In Parijs vinden financiële transacties plaats in showrooms (collectief, multi-merk of monomerk) en op beurzen (Tranoï en Man). Terwijl de wijk Marais lange tijd het vlaggenschip van de designermode was, lijken de verkoopcampagnes nu meer verspreid te zijn en zich zelfs te hebben verplaatst naar de achtste administratieve afdeling van de stad, waar de Arc de Triomphe zich bevindt, waardoor het centrum van Parijs aan de toeristen wordt overgelaten.

Er zijn geen cijfers om het volume van de omzet te kwantificeren die wordt gegenereerd door de designer- en luxemerken die tijdens de Paris Fashion Week worden gepresenteerd. Het laatste onderzoek, uitgevoerd door de IFM en Kantar, dateert van 2018. Defi en de IFM staan naar verluidt op het punt om een nieuw onderzoek uit te voeren. Dit is een welkom initiatief, aangezien de post-Covid situatie is veranderd en een analyse alleen kon worden gebaseerd op de getuigenissen van professionals in de sector.

Te beginnen met feedback van de showroom van No Season (rue de Braque, in de Marais), die bekendstaat om zijn vooruitstrevende selectie herenmerken. De manager, Benjamin Mazza, geeft toe dat hij designerlabels blijft aanbieden, want "dat is mijn DNA", maar dat het grootste deel van zijn omzet nu uit damescollecties bestaat.

Credits: Steven Passaro / No Season

Onder het mom van genderloosheid presenteren veel merken mannen en vrouwen op dezelfde catwalk tijdens de Men's Fashion Week. "Ik heb veel verzoeken gehad van vrouwen die in mijn silhouetten de mogelijkheid zagen om de jongensachtige/werkende meisjesstijl over te nemen," getuigt Steven Passaro, vertegenwoordigd door No Season. "Ik heb de sprong gewaagd omdat de vrouwenmarkt dynamischer is. Genderfluid is nog steeds een niche waar niet veel conceptstores zich in begeven." Een realiteit die hand in hand gaat met het feit dat de Men's Fashion Week zich ook concentreert op aankopen van pre-collecties van vrouwen.

Parijs blijft de markt waar internationale modespelers elkaar ontmoeten

De geïnterviewde professionals constateren een toename van exposerende merken, de terugkeer van iconische showrooms (Ryodan by Seiya Nakamura, 247Showroom, etc.) en de komst van nieuwe formats die de interesse van kopers kunnen wekken, zoals Untitled, Likewise (Egon lab, Jeanne Friot, etc.), Aim Agency (Benjamin Benmoyal, Gunther, etc.).

Credits: Showroom Plan 8. Photo : Moddity

Parijs heeft dus zijn aantrekkingskracht teruggewonnen, ook al klagen spelers in de retail over de prijzen. Xavier Latapie en Giulietta Canu, oprichters van de gids voor professionals Moddity, zijn categorisch: "De algemene consensus is dat de Parijse prijzen de pan uit zijn gerezen: die van ruimtes met diensten die niet altijd aan de eisen voldoen (geen airconditioning - het was erg warm van 21 tot 25 juni 2023 - en onvoltooide werkzaamheden) en op de huurmarkt, waar kamers worden verhuurd voor 500 euro per nacht in de buurt van het Gare du Nord. Dit vermindert de teams van kopers en de tijd die ter plaatse wordt doorgebracht."

Toch lijkt de verleidelijke hoofdstad Parijs intact, ondanks alles wat het vervoer in de stad kan verlammen (demonstraties, Fête de la Musique, Pride mars), "integendeel, het geeft het beeld van een dynamisch, feestelijk Parijs, doordrenkt van vrijheid" voegt het duo toe.

"Het aantal accounts (of boetieks) dat deelneemt aan de Fashion Week Paris Hommes wordt geschat op meer dan 400," zegt Christelle Cagi Nicolau, hoofd economische ondersteuning voor FHCM-merken en docent aan het IFM. "Dit varieert van geavanceerde designerboetieks tot digitale giganten en warenhuizen. Een honderdtal heeft zowel een imagobeleid (met andere woorden, ze communiceren veel) als een substantiële omzet." Het FHCM zal volgende week een evaluatie maken van de verkoop, maar we zullen moeten wachten op de bevestiging van de bestellingen, eind juli 2023, om te weten te komen of kopers de smaak van het zakendoen hebben herontdekt of niet (ervan uitgaande dat de bedragen worden geteld).

Zou designermode bestaan zonder het enthousiasme van de Japanners, Zuid-Koreanen en Chinezen?

Hoewel Chinese kopers wispelturiger lijken te zijn - velen zouden multibrands lanceren en willen snel winst maken, zonder de tijd te nemen die nodig is om een merk te ontwikkelen - heeft de opening van de grenzen de industrie een zucht van verlichting gebracht, omdat iedereen het erover eens is dat Aziaten nieuwsgierig en gedurfd zijn en de sterke schakel vormen in de nichemarkt die wordt vertegenwoordigd door de designermerken die tijdens Paris Fashion Week worden tentoongesteld.

Credits: Courtesy of Tranoï. Mo Studio and Joah Kraus

"We waren gastheer voor de concept stores Boon the Shop (Seoul) en Onion (Bangkok)," zei Boris Provost, verantwoordelijk voor de Tranoï Men's show. "Mo Studio haalde twee bestellingen binnen in Japan. Joah Kraus scoorde in Parijs en Japan. De Japanners en Koreanen zijn erg trouw."

Christelle Cagi Nicolau voegde daaraan toe: "Op Sphère verwelkomden we Koreaanse klanten die graag nieuwe merken wilden consumeren en selecteren. Chinese groepen bezitten verschillende megastores. Tot slot blijven de Japanners leiders in 'durf', met kleinere budgetten. Dit seizoen waren het meer de Europese (Italië) en Amerikaanse markten die waren gekrompen."

Credits: Sphère, Jeanne Friot. Photo : Florence Julienne

De manier waarop inkopers werken is veranderd

In een context waarin de ruimte die ontwerpers innemen, vroeger geschat op 15 tot 18 procent van de verkoopvloer, volgens Boris Provost nu is teruggelopen tot 10 procent, merken professionals dat hun manier van werken is veranderd door de digitalisering. Er is geen sprake meer van ter plekke aantekeningen maken. Kopers komen naar de collectie kijken, voelen de stoffen aan, nemen foto's en noteren referenties. Thuisgekomen maken ze hun keuze en de bijbehorende hoeveelheden definitief.

Als gevolg daarvan wordt de rol van de verkopers kleiner en daalt het verkoopvolume. "Waar we vroeger voor 10.000 euro verkochten, zijn we blij als we voor 4.000 euro verkopen," kreeg FashionUnited onofficieel te horen. Dit is des te meer waar omdat de prijzen omhoog zijn gegaan als gevolg van inflatie. "Een bestelling van schoenen ter waarde van 3.000 euro is gestegen naar 4.600 euro, inclusief transport en belastingen," zei Bénédicte Collard van de No Season-showroom.

Credits: Courtesy of Tranoï

De plicht om het product met de beschikbare middelen aan te passen aan de realiteit van de markt

Meer en meer concurrentie, pop-up boetieks, beperkte bestellingen - is dit wat we moeten onthouden van de Paris Fashion Week, die plaatsvond van 20 tot 25 juni 2023? Hopelijk niet. De opkomst van hedendaagse mode met items die ongetwijfeld eenvoudiger zijn, maar die rekening houden met het commerciële aspect, brengt de markt weer tot leven. De experts van Moddity halen bijvoorbeeld Holzweiler aan, die tentoonstelde in een privéshowroom in de wijk Marais: "Een Zweeds label met zeer mooie breisels, een duurzame dimensie en de opening van een gelijknamige boetiek binnenkort."

"Alles wat alternatief is, is een kwestie van instagrammable mode die niet noodzakelijk overeenkomt met de realiteit van de markt, maar boetieks hebben al moeite om te verkopen", voegen ze eraan toe. Een andere zakelijke tool: vakmanschap. Exclusief borduurwerk, natuurlijke materialen en een ecologisch verantwoorde ethiek hebben de 700 kopers die aanwezig waren op Tranoï verrukt en hebben labels zoals Baziszt gesteund, dat gebaseerd is op een concept van geborduurde shirts gemaakt van vintage stoffen.

Het is duidelijk dat de eindconsument altijd aanwezig zal zijn, als de merken hen weten te vinden en weten wat bij hen past.