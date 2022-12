‘Textielgroep Piacenza neemt Italiaanse textielspecialist over’

Italiaanse textielgroep Gruppo Piacenza SpA neemt textielspecialist Arte Tessile Snc over, zo meldt WWD. Arte Tessile is gespecialiseerd in patroonmaken voor jacquard en raschel stoffen. De overnamesom is niet bekendgemaakt.

“De overname zal ons in staat stellen deze textiel maakfase te internaliseren en creatiever en sneller te zijn, waardoor we onze continuïteit van diensten waarborgen,” aldus Vasiliy Piacenza, de merkmanager van Gruppo Piacenza, tegen WWD.

Gruppo Piacenza nam eerder dit jaar nog een ander bedrijf over. In november kondigde het aan Lanificio Fratelli Cerruti over te nemen.