Textielinnovator Spinnova ontvangt 1,9 miljoen euro subsidie

De Finse textielinnovator Spinnova ontvangt een subsidie van 1,9 miljoen euro, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De subsidie is bedoeld voor de periode tot en met 14 april 2025. Het betekent dat de helft van de kosten die Spinnova verwacht te draaien voor onderzoek en ontwikkeling hiermee gedekt is.

Spinnova ontvangt de subsidie van Business Finland waar het al eerder een subsidie van ontving. "De subsidie van Business Finland ondersteunt ons ontwikkelingswerk om nog duurzamer en concurrerender te worden door technologie te kunnen aanbieden die meerdere circulaire grondstoffen kan verwerken tot textielvezels", zegt Chief Technology Officer en medeoprichter Juha Salmela van Spinnova.

Het specifieke project waarvoor de subsidie wordt ingezet richt zich op het opschalen van de productie van de Spinnova vezel naar textiel, maar ook op onderzoek naar het recyclen van Spinnova vezels.

Spinnova maakt textielvezels op basis van hout of afval. Onder de categorie afval waarmee Spinnova samenwerkt vallen leer, textiel of landbouwafval.