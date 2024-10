Textielinzameling loopt terug bij kringloopwinkels vanwege slechte kwaliteit

De textielinzameling bij kringloopwinkels loopt terug, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de Monitor Kringloop Nederland 2023. En dat komt door de slechte kwaliteit van fast fashion.

Rachel Heijne, voorzitter van Kringloop Nederland, deelt met NOS dat ze een verband ziet met de verslechtering van de kwaliteit van textiel: “We zien dat de kwaliteit echt slecht is. Het is kleding die na een paar keer wassen kapot gaat. Die kun je niet in de kringloop verkopen.”

Tweedehands fast fashion van slechte kwaliteit is in kringloopwinkels vrijwel niet in omloop, maar wordt wél massaal aangeboden op online tweedehands platformen, zoals Vinted. Dat zorgt voor concurrentie, meldt Heijne aan de NOS, want deze artikelen worden ook aangeboden voor ‘een kringloopprijs’. Wat het effect van deze concurrentie is, is nog niet in beeld gebracht omdat het hier nog te vroeg voor is.

Online tweedehands marktplaatsen concurreren met kringloopwinkels

In juni schreef FashionUnited in een opiniestuk al dat er destijds zo’n 61,8 miljoen Zara-artikelen, 58,7 miljoen H&M-artikelen en 21,8 miljoen Shein-stukken werden aangeboden op Vinted. Het weerspiegelt de complexe wisselwerking tussen het consumentengedrag, de bedrijfsverantwoordelijkheid en milieuoverwegingen in het huidige modelandschap. Bedrijven en consumenten zijn zich ervan bewust dat de levenscyclus van artikelen moeten worden verlengd, maar geven nog niet toe aan het feit dat het consumentengedrag moet worden veranderd.

Ook Heijne meldt aan de NOS dat consumenten nog steeds te graag nieuwe producten kopen. “We zien dat mensen heel graag iets nieuws willen kopen. Op het oog ziet zoiets [fast fashion, red.] op een webshop er mooi uit, maar kwalitatief stelt het niet zo veel voor.”

Kledingaandeel in kringloopwinkels licht gedaald

Er wordt minder textiel ingeleverd, maar kleding heeft nog steeds een aandeel van 27 procent in de omzet van kringloopwinkels. Dit aandeel ligt iets lager dan een jaar eerder.

Exclusief textiel weet men kringlooporganisaties wél beter te vinden. Zo zamelt een kringloopwinkel gemiddeld 784.907 kilo aan spullen in, wat meer dan ooit is sinds 2017. Zo werden er meer meubels en elektrische apparaten ingenomen. Een grote groep mensen weet de kringloop dan ook te vinden voor zowel het brengen van spullen als voor het kopen ervan, aldus Heijne in het persbericht.

Doordat de inzameling van kringloopwinkels algemeen groeit, wordt er in 2023 meer hergebruikt. Het hergebruik van spullen groeit van 48 naar 56 procent. Hierdoor belandde drie procent minder goederen bij het restafval.

Dit artikel is na publicatie voorzien van extra informatie.