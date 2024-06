Er staan zo’n 61,8 miljoen Zara-artikelen op Vinted: Is circulaire mode nu in gevaar?

De grote aanwezigheid van Zara-artikelen op tweedehands marktplaats Vinted, zo’n 61,8 miljoen in totaal, geeft een complex beeld van het consumentengedrag, fast fashion en duurzaamheidsinspanningen in de retail weer. Op het platform staan ook 58,7 miljoen H&M-artikelen, 21,8 miljoen Shein-stukken, 21 miljoen Primark-items en 10,2 miljoen artikelen van Mango.

Aan de ene kant onderstreept dit cijfer de enorme omvang van de productiemogelijkheden van Zara en andere bedrijfsgiganten en hun dominantie in de fast fashion-industrie. De Spaanse retailer, die eigendom is van Inditex, staat net als zijn branchegenoten al lang bekend om zijn snelle omloopsnelheid van stijlen en zijn vermogen om snel in te spelen op modetrends. Het grote aantal artikelen dat beschikbaar is op Vinted, een van de vele doorverkoopplatforms, suggereert dat consumenten deze kledingstukken inderdaad in gigantische hoeveelheden kopen en vooral dat ze voor de koper een korte wenselijke levensduur hebben.

Korte levensduur

De aanwezigheid van deze items op een doorverkoopplatform duidt ook op een groeiende trend naar circulaire mode. Consumenten lijken zich steeds meer bewust van het verlengen van de levenscyclus van hun kleding, in plaats van items weg te gooien na beperkt gebruik. Deze verschuiving sluit aan bij bredere duurzaamheidsdoelen en kan worden gezien als een positieve stap in de richting van het verminderen van de milieu-impact van mode. Toch zou circulaire mode als uitgangspunt moeten hebben dat kleding van goede kwaliteit meer dan één seizoen meegaat, en niet dat fast fashion merken elk jaar honderden miljoenen kledingstukken van voornamelijk polyester produceren die ongedragen blijven.

Mode-ondernemer Stuart Trevor, oprichter van het bekende merk All Saints en het duurzame vintagemerk Stuart Trevor, volgde het aantal Zara-artikelen dat op Vinted werd aangeboden voor 77 dagen tussen maart en juni. De heer Trevor deelde zijn bevindingen op LinkedIn en liet zien dat het aantal steeg van 52,4 miljoen eind maart tot 61 miljoen medio juni, met een gemiddelde stijging van 100.000 items per dag.

De situatie roept vragen op over de doeltreffendheid van dergelijke tweedehandsmarkten om echt iets te doen aan duurzaamheid. Hoewel het nuttig is om de levensduur van kledingstukken te verlengen, suggereert alleen al het volume van de artikelen dat overproductie en overconsumptie belangrijke problemen blijven. Je zou kunnen zeggen dat het gemak van doorverkoop onbedoeld verdere consumptie kan aanmoedigen, omdat kopers zich minder schuldig voelen over de aankoop van nieuwe artikelen als ze van plan zijn om ze later door te verkopen.

Doorverkoop kan consumptie aanmoedigen

Nu de mode-industrie worstelt met haar ecologische voetafdruk, zal de rol van tweedehands marktplaatsen zoals Vinted zich waarschijnlijk blijven ontwikkelen. Hoewel ze een gedeeltelijke oplossing bieden voor modeafval, zijn er uitgebreidere veranderingen in productie-, consumptie- en weggooipatronen nodig om echte duurzaamheid in de sector te bereiken. Het gelijknamige label van meneer Trevor hergebruikt bijvoorbeeld vintage stukken zonder nieuwe kleding te maken. In plaats daarvan wordt de kleding met zorg opnieuw ontworpen; of dat nu gaat op het oplappen, bedrukken, bijsnijden, wassen of borduren.

Uiteindelijk weerspiegelt het grote aantal kledingstukken van Zara en fast fashion op Vinted de complexe wisselwerking tussen consumentengedrag, bedrijfsverantwoordelijkheid en milieuoverwegingen in het moderne modelandschap. Naarmate de druk voor duurzamere praktijken toeneemt, zullen zowel winkeliers als consumenten hun benadering van de productie, consumptie en verwijdering van kleding moeten heroverwegen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Sylvana Lijbaart.