Textielplatform Bakermat lanceert digitale stoffenbibliotheek

Textielplatform Bakermat opende in september 2023 een stoffenwinkel in Antwerpen. Later zou daar een digitale stoffenbibliotheek bij komen en dat lijkt nu het moment te zijn. De virtuele stoffenbibliotheek biedt ontwerpers toegang tot downloadbare 3D-textures, zo meldt Bakermat in een persbericht.

Wie een abonnement aanschaft, krijgt exclusieve toegang tot materialen die men ook in de winkel kan vinden, zo is te lezen. De materialen zijn in de digitale bibliotheek omgezet tot 3D-texturen die klaar zijn om gebruikt te worden in 3D-ontwerpprogramma’s. Nadat een ontwerp is afgerond, kan men deze direct bestellen, waarmee het textielplatform ‘een nieuwe weg inslaat die het maken van stofkeuzes stroomlijnt tot een efficiënte en meer bewuste beslissing’.

De digitale bibliotheek heeft tevens een uitgebreider aanbod dan de fysieke stoffenwinkel. Het bevat namelijk ook gedigitaliseerde materialen die zijn gecreëerd in projecten met partners.

"We richten deze virtuele stoffenbibliotheek op om een naadloze transitie aan te bieden tussen virtuele creatie en fysieke realisatie", schrijft Quinten Schaap, mede-oprichter van Bakermat. "Hoewel er online een invloed aan 3D-texturen beschikbaar is, is het een hele uitdaging om kwaliteitsvolle texturen te vinden die overeenstemmen met echte stoffen. Onze bibliotheek stelt ontwerpers in staat 3D-texturen te vinden die aansluiten bij de stoffen die verkrijgbaar zijn in onze Antwerpse winkel (...)."