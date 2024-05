Textile-to-textile recyclingbedrijf Syre ontvangt investering van 100 miljoen dollar

Kersvers recyclingbedrijf Syre heeft extra kapitaal aangetrokken. Het bedrijf haalt nog eens 100 miljoen dollar (92,4 miljoen euro) op tijdens een financieringsronde, zo blijkt uit een persbericht.

Het opgehaalde kapitaal zal gebruikt worden om de eerste recycling- en productiefaciliteit op te zetten in de Verenigde Staten. Deze faciliteit moet al eind 2024 operationeel actief zijn. Daarnaast wordt het geld ingezet om voor te bereiden op het opzetten van textile-to-textile recyclingfaciliteiten wereldwijd. Last but not least heeft Syre de gepatenteerde technologie voor het recyclen kunnen aankopen. Dankzij de technologie kan post-consumer textielafval omgezet worden in circulair polyester op een manier die snel schaalbaar is wereldwijd.

Syre meldt in het persbericht dat het het oog heeft laten vallen op Vietnam en Iberia (Spanje) als locaties voor de faciliteiten. “Beide regio's hebben een strategische positie binnen de textielproductieketen en hebben een lange geschiedenis van een bruisende textielindustrie, met toegang tot kennis, voorraad en logistiek naast groene energie”, aldus het bericht.

Syre is een bedrijf opgericht door de H&M Group in samenwerking met Vargas Holding. De focus van het bedrijf ligt op textile-to-textile recycling, specifiek bij polyester. Daarbij hoopt het bedrijf het gebruik van nieuw polyester en het gebruik van bottle-to-textile recycling te ontmoedigen. Recycled polyester wordt nu namelijk nog vaak gemaakt van plastic flessen, terwijl de flessenindustrie een circulair systeem heeft omdat flessen opnieuw gerecycled kunnen worden.

Gerecycled polyester ligt al langer onder een vergrootglas, maar de aandacht hiervoor wordt de afgelopen tijd steeds groter. Veel van het gerecycled polyester dat gebruikt wordt in de mode-industrie is afkomstig van (ingezamelde) PET-flessen. Waar PET-flessen keer op keer gerecycled kunnen worden, kan gerecycled polyester met de huidige technieken vaak nog niet. Dit betekent dat gerecycled polyester na gebruik alleen nog gedowncycled kan worden.