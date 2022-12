‘TFG tekent bezwaar aan tegen overname Joules door Next’

The Foschini Group (of beter bekend als TFG) heeft een klacht ingediend over de overname van Joules door Next, zo melden diverse media waaronder FashionNetwork. TFG werd in de media genoemd als de waarschijnlijke overnamepartij voor Joules, maar uiteindelijk bleek Next Plc de winnaar met een last minute bod.

De klacht is ingediend middels een brief aan Interpath Advisory, de bewindvoerder van Joules nadat het bedrijf surseance van betaling kreeg. TFG werd op het laatste moment overboden door Next. Next nam Joules uiteindelijk over voor 34 miljoen pond.

TFG heeft volgens de media nog de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij Institute of Chartered Accountants in England and Wales over de handelswijze van Interpath. Interparth reageert in de media: “Wij staan achter de gevolgde procedure en verwerpen elke notie van oneerlijkheid. TFG kreeg een periode van exclusiviteit waarin zij de kans hadden om een transactie te sluiten. Ondanks onze inspanningen zijn zij daar niet in geslaagd. Daarna werd een wezenlijk beter bod op het bedrijf ontvangen, waarvan de gezamenlijke bewindvoerders concludeerden dat dit het beste resultaat voor de schuldeisers van de onderneming was. In overeenstemming met hun wettelijke verplichtingen hebben zij dit bod aanvaard en de transactie op korte termijn afgerond, waardoor het resultaat voor de schuldeisers werd verbeterd en ongeveer 1400 banen en meer dan 100 winkels behouden bleven.”

TFG wil naar verluidt de kosten die het heeft gemaakt in een poging Joules over te nemen vergoed krijgen.