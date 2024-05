The Brand Group neemt Brits label Roksanda over

Het in Londen gevestigde luxe damesmodemerk Roksanda is overgenomen door The Brand Group (TBG), een wereldwijd consumentgedreven en merkontwikkelings- en exploitatiebedrijf onder leiding van modeondernemer en merkbouwer Damian Hopkins.

In een verklaring zei TBG dat de overname van het populaire London Fashion Week label Roksanda deel uitmaakt van zijn nieuwe groeistrategie om wereldwijd merken op te bouwen. TBG zal met het Britse luxemerk samenwerken om ‘een nieuw publiek te bereiken met behoud van loyale klanten’.

Hopkins, chief executive en medeoprichter van TBG, zei: “Ik ben al lange tijd een bewonderaar van het merk Roksanda en haar werk, en we zijn verheugd om samen te werken en de toekomst van dit iconische merk veilig te stellen in haar volgende hoofdstuk, terwijl we Britse luxe vieren en de impact ondersteunen die Britse creativiteit kan hebben op het wereldtoneel.”

Als onderdeel van de samenwerking zei TBG dat Roksanda Ilincic, die haar damesmodemerk in 2015 oprichtte, verder zou gaan als creatief directeur.

Roksanda overgenomen door The Brand Group

Roksanda Ilincic. Credits: Launchmetrics Spotlight

Een woordvoerder van Roksanda voegde hieraan toe: “The Brand Group voegt zich bij ons als een gewaardeerde partner op een moment dat Roksanda nieuwe manieren aan het verkennen was om te opereren in het bestaande luxeklimaat.”

“De ervaring van het team van de Brand Group en hun intentie om Britse creativiteit te promoten, maken hen tot natuurlijke partners. Ze zullen Roksanda helpen haar positie als Brits luxemerk te behouden, haar bestaande loyale klantenbestand te koesteren en groei via nieuwe doelgroepen te ondersteunen.”

Vóór de samenwerking met TBG had het eigentijdse dameskledingmerk, dat bekend staat om zijn vrouwelijke silhouetten en gedurfd kleurgebruik, een intentieverklaring ingediend om een bewindvoerder aan te stellen vanwege wat het "recente volatiele marktomstandigheden" noemde.

In een reactie op de overname zei Caroline Rush, chief executive van de British Fashion Council: “Deze opwindende nieuwe samenwerking zal Roksanda in staat stellen om zich te concentreren op duurzame groei op lange termijn door middel van haar lens van prachtig ontworpen damesmode, wetende dat The Brand Group de infrastructuur en ondersteuning heeft om nieuwe markten en nieuwe categorieën te ontwikkelen.”

Verschillende Britse ontwerpers, waaronder Christopher Kane, Julien Macdonald en schoenenontwerper Nicholas Kirkwood, hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad en hun labels gesloten als gevolg van de pandemie en Brexit.

TBG heeft kantoren in Londen en Hongkong en streeft naar de ontwikkeling en groei van “mode- en huismerken op wereldwijde schaal, met een bewezen staat van dienst van succes in verschillende disciplines.” Hopkins is ook de chief executive en medeoprichter van Vivere, een eigentijds kledingmerk dat hij in 2023 oprichtte met de Britse modeontwerpster Savannah Miller.