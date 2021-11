The holidays are coming to town; 4 tips voor de piekperiode

De feestdagen komen er weer aan! Terwijl iedereen in de feeststemming komt, lopen de bestellingen op bij webshops. Wij delen graag vier tips met je om deze periode succesvol door te komen.

Natuurlijk kennen we allemaal de “Wees voorbereid, bestel op tijd” campagne. Hiermee probeert Thuiswinkel Waarborg consumenten te motiveren om de bestellingen voor de feestdagen eerder te doen en daarmee de drukte bij webshops en bezorgdiensten af te vlakken. Met de verwachting van 20% meer online bestellingen dan vorig jaar tijdens de feestdagen, wordt de piekperiode voor zowel webshops als bezorgpartijen een uitdaging.

Webshops bereiden zich zo goed mogelijk voor op de piekperiode, met extra voorraad en aantrekkelijke kortingen, maar ook de bezorging staat onder druk. Bezorging is een essentieel onderdeel van de customer journey; het is vaak het eerste fysieke contact dat een klant heeft met de webshop. De consument rekent het jou als webshophouder aan als het mis gaat. Stel dat je vaste bezorger aangeeft maar een deel van je pakketten mee te kunnen nemen? Wat doe je dan met de overige pakketten?

In deze last mile kan ook jij, als webshop, je zo goed mogelijk voorbereiden om klachten te voorkomen en jouw klanten tevreden te houden. Wij delen graag een aantal tips:

Tip 1: Maak gebruik van meerdere bezorgdiensten

Een samenwerking met meerdere partijen maakt jou minder kwetsbaar tijdens de piekperiode omdat je je pakketten over verschillende bezorgdiensten kun spreiden. Daarnaast heb je een vangnet als je ene vervoerder plotseling geen of minder pakketten op kan halen. Je kunt er ook voor kiezen om tijdens de pieken structureel meerdere partijen in te zetten. Wanneer je samenwerkt met een platform als Sendcloud ben je flexibel en kun je snel switchen tussen bezorgers. Een snelle bezorgspecialist als Trunkrs heeft het hele proces zo ingericht dat zij altijd flexibel kunnen opschalen en zelfs op drukke piekmomenten nog het beloofde afleverpercentage van 99% realiseren.

Tip 2: Maak slim gebruik van bezorgopties

Steeds meer webshops kiezen ervoor om Same day delivery toe te voegen aan hun bezorgopties. Als webshop kun je namelijk slim gebruik maken van diverse bezorgopties. Door Same Day Delivery aan jouw webshop toe te voegen en de USP “Vandaag besteld, morgen in huis” te communiceren, creëer je als webshop gemiddeld 12 uur extra om bestellingen in te pakken, zonder dat de klant vertraging in de levering ervaart. Hoe precies? Bestellingen die in de avond binnenkomen, moeten normaal gesproken diezelfde avond nog aangeleverd worden bij de bezorgdienst. Maar als je samenwerkt met een Same Day delivery partner als Trunkrs hoeven de pakketten pas de volgende ochtend klaar te staan. Daarmee geef je jezelf dus gemiddeld 12 uur extra om de bestellingen in te pakken. Aan het eind van de ochtend komt de Same Day delivery partner de pakketten ophalen en bezorgt deze dezelfde avond nog bij de consument.

Tip 3: Kom je beloftes na

Communicatie is een hele belangrijke factor bij klanttevredenheid. Heel veel vragen die gesteld worden aan de customer service, kun je voorkomen als je tijdens de hele customer journey blijft communiceren met je klanten. Zorg dus dat je klant altijd maximaal op de hoogte is van de status van de bestelling. Zodra het pakket onderweg is, communiceert de bezorgpartij met jouw klant via onder andere een Track & Trace. Deze communicatievorm is echter ook een bron van ergernis voor veel Nederlanders. Bijna 40% van de consumenten ergert zich aan een onduidelijke, niet up-to-date track&trace. Kijk dus kritisch naar de manier waarop jouw bezorgpartner communiceert met jouw klant. Kies voor een of meerdere bezorgpartijen die kwaliteit en klanttevredenheid net als jij hoog in het vaandel hebben staan en dat kunnen aantonen met klanttevredenheidscijfers en afleverpercentages. Zorg ervoor dat je samenwerkt met een partij die pakketjes niet in de regen op de stoep achterlaat en voorzichtig omgaat met bestellingen. Dat lijkt logisch, maar toch gaat dit nog te vaak fout. Wees dus kritisch op de kwaliteit die je bezorgpartner levert. Zeker tijdens de feestdagenpiek.

Tip 4: Focus op Customer Experience

In piekperiodes kunnen de klantenservice afdelingen overspoelen, wat kan resulteren in een slechte ervaring bij consumenten. Hoe kun je de customer service van jouw webshop hier zo goed mogelijk voor behoeden? Het doel van met korting nieuwe klanten werven is dat ze vaker bij je bestellen. Dus zorg dat de customer experience perfect is, zodat klanten jouw webwinkel vaker weten te vinden. Een vastlopend bezorgproces is niet alleen heel vervelend voor jouw klanten, het geeft ook enorm veel extra druk op je klantenservice. Want elke klant die zijn pakketje niet op tijd ontvangt, zal contact opnemen met jouw klantenservice. Heb jij de capaciteit om alle vragen over nog niet ontvangen pakketjes te beantwoorden? Als je gebruik maakt van een bezorger als Trunkrs, die zélf een goede klantenservice heeft, dan scheelt dat bij jou veel onnodig klantcontact!

Als e-commerce-ondernemer doe je er goed aan om snel in actie te komen. Laat de bezorging niet de bottleneck worden van jouw feestdagenpiek. Maak het bezorgproces onderdeel van je customer journey en pak zelf actief de regie op dit onderdeel. Zo kun je als webshop je levering belofte blijven waarmaken en de customer experience goed houden. Dé manier om je te onderscheiden tijdens deze feestdagen en wij helpen je graag met de next steps.

De Trunkrs upgrade