The New Originals verandert huisstijl

Het Amsterdamse modemerk The New Originals (TNO) verandert zijn huisstijl. Dat maakt het merk vandaag bekend in een bericht op Instagram. De veranderingen hebben vooral betrekking op het logo en de typografie van het merk.

Het logo bestond eerst uit de merknaam in hoofdletters met een streepje onder de “O”. In de nieuwe versie wordt de naam geschreven in kleine letters en verdwijnt het streepje.

The New Originals gaat verder met kleine letters Credits: The New Originals

Ook de bekende slogan op T-shirts en truien, “creatives are the new athletes”, krijgt een nieuw ontwerp. De hoofdletters maken plaats voor kleine letters.

Links TNO CATNA-sweater met "oude" typografie en rechts CATNA-T-shirt in nieuwe typografie Credits: The New Originals

De wijzigingen zijn ook doorgevoerd op alle labels van het merk. Bovendien zijn op de officiële website van het merk alle hoofdletters inmiddels vervangen door kleine letters.

Rechts de "oude" labels van TNO en rechts de nieuwe labels van TNO. Credits: The New Originals

TNO werd in 2015 opgericht door vrienden Rizky Lasahido, Maru Asmellash en Eben Badu. In 2011 begonnen zij het merk aanvankelijk als blog om mode, design en muziek te delen. Inmiddels is TNO uitgegroeid tot een bekend kledingmerk, met sinds augustus 2021 een winkel aan de Zeedijk 59A in Amsterdam en internationale aanwezigheid in winkels in onder andere Parijs, Londen, Antwerpen, Berlijn, Kopenhagen en Accra.