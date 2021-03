The Old Man Boardsports: "Door te verkopen via Zalando bestaat ons bedrijf nog"

The Old Ma...

Iets meer dan een jaar geleden besloot The Old Man Boardsports om deel te nemen aan het Connected Retail-programma van Zalando. Dit programma houdt in dat de Internationale webshop producten van derden verkoopt aan consumenten. De retailer, met negen winkels in Amsterdam, gespecialiseerd in snowboarden, surfen en skaten, noemt het een ongelooflijk succes.

FashionUnited spreekt met Philip Verhagen, verantwoordelijk voor de marketing en online verkoop bij The Old Man Boardsports, over Connected Retail en ondernemen in een tijd waarin winkels gesloten waren.

Wat waren je verwachtingen van Connected Retail?

"Vlak voor de pandemie werden we benaderd om deel te nemen aan het nieuwe platform Connected Retail, als een van de pioniers. Achteraf was het de perfecte timing, maar dat wisten we toen natuurlijk nog niet.

Hoewel Zalando goede resultaten beloofde, was ik zelf toch een beetje sceptisch. Ik zag wel de potentie en dat Connected Retail heel succesvol zou kunnen worden. Maar ik dacht ook: als het 10 procent gaat doen van wat Zalando zegt, dan ben ik al heel blij."

Jullie besloten mee te doen met het Connected Retail-programma. Hoe ging de onboarding?

"Connected Retail was natuurlijk een heel nieuw systeem, maar Zalando had een duidelijke uitleg voor ons klaargezet. Zo was meteen helder hoe we het moesten regelen dat onze collecties op de webshop van Zalando kwamen te staan.

Wij zijn als retailer niet heel technisch onderlegd, maar het grootste gedeelte konden we gelukkig prima zelf doen. Voor de laatste dingen heeft Zalando ons in contact gebracht met een klein bedrijf dat het in een handomdraai voor ons oploste, tegen een heel schappelijk tarief. Zalando heeft er alles aan gedaan om de samenwerking te laten slagen."

Hoe snel kwamen de eerste bestellingen binnen?

"Het ging meteen goed, vanaf de eerste dag al! Toen dacht ik nog: dat is toeval. De eerste twee weken dachten we: het algoritme is vast veranderd, waardoor wij meer verkopen draaien. Na een maand dacht we: het is nu wel heel lang een succes. Inmiddels hebben we bijna een jaar topcijfers gedraaid en was het dus echt een unieke kans voor ons."

Wat heeft het jullie tot nu toe opgeleverd?

"Ik durf wel te zeggen dat het mede dankzij Connected Retail is geweest dat ons bedrijf niet failliet ging tijdens de pandemie en dat er iets van zeventig werkplekken zijn behouden.

We hebben natuurlijk nog andere dingen gedaan. We zagen bijvoorbeeld dat onze eigen online verkopen ook een boost hebben gekregen. Ook is Connected Retail niet het enige programma waar we mee werken, maar wel veruit het succesvolste programma. Dat verschil is echt bizar groot."

Hoe bevallen Connected Retail en de samenwerking verder? "Goed! De samenwerking is heel fijn. Het is zo’n open en transparant bedrijf. Als er bijvoorbeeld een technisch probleem was, konden we bij ze aankloppen. We losten het dan samen op. Doordat de mensen van Connected Retail altijd willen meedenken en ons ruimte geven, voelt het echt als een partnerschap en zijn we meer dan slechts een leverancier."

Hoe is de samenwerking praktisch geregeld?

"Het is een heel eenvoudig systeem. Dagelijks krijgen wij de orders door en die versturen wij meteen."

Hoe was het om deze samenwerking in coronatijd te hebben?

"Voor de mensen op de winkelvloer heeft het ongelooflijk veel betekend. De winkels moesten natuurlijk dicht, omdat we niet-noodzakelijke producten verkopen. Nu konden ze toch – ook al was het online – klanten bedienen.

Het begon zelfs zo goed te lopen dat als de winkels open waren geweest, we een probleem hadden gehad. Zeker na succesvolle dagen als Black Friday was het écht druk. Het deed mij ook veel dat zij ondanks alles met een grote glimlach op hun gezicht de producten stonden in te pakken om te versturen. Mentaal is het voor veel mensen in ons bedrijf een enorme reddingsboei geweest."

Heeft de samenwerking verder tot verrassende inzichten geleid?

"Ja! Zalando verkoopt natuurlijk door heel Nederland, terwijl onze winkels alleen in Amsterdam zitten. Door de samenwerking zien wij nu mogelijkheden buiten de stad. We kijken naar verdere uitbreiding buiten Amsterdam.

Zo openen we in maart een winkel in Westfield Mall of The Netherlands, in Leidschendam. Dat is de tweede winkel die we openen in coronatijd. De winkel in Westfield Mall of The Netherlands wordt een snowboard, skate en surf experience op een centrale plek waar we voor een breed publiek zichtbaar zullen zijn. Een spannende stap die we mede dankzij het Connected Retail-programma kunnen gaan doen.” ​

Waarschijnlijk is het nu wel duidelijk, maar: gaan jullie door met het Connected Retail-programma?

“Uiteraard. We zijn in gesprek met Zalando om de samenwerking uit te breiden, internationaal. Zalando is natuurlijk een groot internationaal merk, dus het zou mooi zijn als wij dan ook in andere landen onze producten kunnen aanbieden. Tot nu toe zijn onze producten via Zalando alleen te koop in Nederland en België.

We denken dat het een supercombinatie is: een sterke online samenwerking door Connected Retail en een sterk offline netwerk van onze winkels. Het kan bijvoorbeeld helpen bij retourpreventie. Als je online een product ziet en je twijfelt erover, kun je even langskomen om het product te bekijken of een vraag te stellen over het materiaal."