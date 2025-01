The Or Foundation doneert 1 miljoen dollar voor noodhulp aan getroffen Kantamanto-markt

De Amerikaans-Ghanese non-profitorganisatie The Or Foundation zal minimaal 1 miljoen dollar doneren aan de wederopbouw van de Kantamanto Market in de Ghanese hoofdstad Accra. Dit laat de organisatie weten in een persbericht. De markt, een van de grootste tweedehands kledingmarkten ter wereld, werd op 1 januari zwaar getroffen door een brand die meer dan 60 procent van het terrein verwoestte.

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een defecte elektrische aansluiting. Volgens AFP wordt er ook rekening gehouden met mogelijk brandstichting.

Er zijn geen doden gevallen. Wel zijn er miljoenen cedi’s (de lokale valuta, red.) verloren gegaan. Volgens The Or Foundation, die sinds 2016 betrokken is bij de Ghanese tweedehands kledingindustrie, zijn naar schatting 8.000 handelaren getroffen. De donatie van The Or Foundation zal worden ingezet om zowel de fysieke wederopbouw van de markt als de financiële en emotionele ondersteuning van de getroffen gemeenschap te realiseren, zo leest het persbericht.

Enkele stapels schoenen op de Kantamantomarkt tijdens de brand Credits: Tonia-Marie Parker / The Or Foundation

"Er worden onmiddellijk fondsen verspreid om puin te verwijderen als onderdeel van de opruimactie van de gemeenschap, en The Or Foundation biedt onmiddellijke hulp aan iedereen die gewond of ziek is geraakt door de brand," aldus het persbericht.

The Or Foundation benadrukt het belang van Kantamanto als economisch knooppunt en sociale levensader. “De verliezen zijn catastrofaal. We zijn vastbesloten om de gemeenschap te ondersteunen in deze moeilijke tijd,” aldus de organisatie.

Brand verwoest de grootste tweedehands kledingmarkt van Ghana Credits: The Or Foundation

The Or Foundation is een Amerikaans-Ghanese non-profitorganisatie die in 2016 werd opgericht door klimaatactiviste Liz Ricketts. De organisatie richt zich op de sociale, economische en ecologische impact van de wereldwijde kledingindustrie, met een specifieke focus op de tweedehands kledingsector in Ghana, met name de Kantamanto Market in Accra. Deze markt ontvangt een groot deel van de afgedankte kleding uit West-Europa en Noord-Amerika. Deze worden in balen verkocht aan retailers en upcyclers. The Or Foundation werkt intensief samen met verschillende belanghebbenden in de tweedehands kledingsector van Ghana.