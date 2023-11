The Platform Group AG centreert logistieke activiteiten van Brandfield in Nederland

The Platform Group AG sluit de vier Nederlandse logistieke afdelingen van Brandfield en plaatst alle medewerkers en voorraden op een centrale locatie. Het is een gevolg van het kosten- en efficiëntieprogramma dat in maart 2023 voor het voormalige Fashionette AG is gestart.

Brandfield zal nu enkel vanuit de centrale locatie in Groningen opereren, zo maakt The Platform Group AG bekend in een persbericht. Alle activiteiten in Nederland zullen via die locatie worden afgehandeld. De overige locaties worden in het eerste kwartaal van 2024 gesloten.

De locatie in Groningen wordt in 2024 ook opengesteld voor partners. Zij mogen de logistieke hub gebruiken, ook voor retouren. “Dit betekent dat Brandfield ook als merk of retailer gebruik kan maken van ons platform en actief kan verkopen in Nederland en België”, aldus Dominik Benner, Chief Executive Officer van The Platform Group AG, in het persbericht.