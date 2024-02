The Platform Group AG neemt het Duitse Hood Media GmbH over

Softwarebedrijf The Platform Group AG (TPG) neemt het Duitse Hood Media GmbH volledig over. Hood is een van de tien grootste marktplaatsen in Duitsland met meer dan 4.900 retailers in ruim 20 productcategorieën. Hood wordt in de toekomst beheerd door TPG in het segment ‘Consumer Goods’, zo meldt The Platform Group in een persbericht.

TPG, dat tevens eigenaar is van Fashionette en Brandfield, financiert de overname volledig zelf. Wat voor bedrag het bedrijf voor Hood neertelde, wordt niet bekendgemaakt. TPG verwacht de overname eind februari dit jaar afgerond te hebben.

“We zijn verheugd dat Hood in de toekomst deel zal uitmaken van TPG en dat we er nog eens 4.900 actieve retailers bij krijgen. Hood is een platform met een lange geschiedenis. Ons doel is om Hood actief verder te ontwikkelen”, aldus Dominik Benner, Chief Executive Officer van TPG, in het persbericht.

TPG maakt daarnaast bekend van plan te zijn dit jaar 3 tot 8 bedrijven over te nemen in de business-to-consumer- en de business-to-business-sector.